Javier, 35 años, electricista: "Hay gente que lleva 15 años con los mismos precios. Una hora en nuestro sector son 30 €"

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LO ESENCIAL Las claves Javier, un electricista de 35 años de Puertollano, denuncia que muchos profesionales del sector llevan hasta 15 años sin actualizar sus tarifas por miedo a perder clientes frente a la competencia. A pesar de trabajar entre 12 y 14 horas diarias, el constante encarecimiento del material eléctrico, el combustible y los costes operativos impide a muchos autónomos llegar a fin de mes. El profesional detalla que cobrando 30 euros por hora en su zona no solo tarifa el tiempo de reparación, sino también el desplazamiento, el diagnóstico y la disponibilidad del servicio. Reivindica la necesidad de aplicar tarifas reales que cubran todos los gastos del negocio y defiende que prefiere cerrar antes que trabajar jornadas interminables sin obtener rentabilidad.

Encontrar un electricista en España puede convertirse en una tarea complicada, especialmente cuando se necesita una reparación urgente o una instalación en casa.

La demanda de profesionales cualificados sigue creciendo, pero detrás de esta situación también existe otro problema: el encarecimiento de los materiales y unos precios que, según algunos trabajadores, no siempre reflejan el coste real de mantener un negocio.

Es el caso de Javier, un electricista de 35 años de Puertollano (Ciudad Real), que ha explicado en el pódcast Sector Oficios cómo ha cambiado el sector durante su trayectoria profesional.

Con casi dos décadas de experiencia, considera que muchos trabajadores necesitan actualizar sus tarifas después de años manteniendo los mismos precios por miedo a perder clientes.

"Llegará un momento que también habrá que subir el precio de venta porque yo he hablado con gente que lleva cobrando el mismo precio ahora 15 años", explica.

A su juicio, el temor a que otro profesional ofrezca un presupuesto más barato lleva a muchos autónomos a mantener unas tarifas que terminan perjudicando su rentabilidad.

"Hay gente que está trabajando 12-14 horas al día y no llega a fin de mes, llevamos cobrando lo mismo ni se sabe y todo sube todos los años. El material es una locura", lamenta.

Precios por servicio

Javier defiende que los profesionales deben establecer unos precios que permitan cubrir tanto su actividad como los gastos asociados a cada intervención. En su caso, explica que una hora de trabajo en su zona cuesta 30 euros, aunque el servicio no siempre requiere dedicar sesenta minutos a la avería.

"Por ejemplo, una hora en nuestro sector en mi zona son 30 euros, pero yo no estoy esa hora, estoy 15 minutos; entonces cubro el tiempo que tardo en ir, cubro la avería y cubro la vuelta en esa hora", detalla.

De esta manera, el importe no corresponde exclusivamente al tiempo que el electricista pasa manipulando una instalación, sino que también contempla el desplazamiento y la disponibilidad del profesional. Cuando tiene que recorrer más de 29 km, además, cobra ese trayecto para cubrir los gastos.

La actualización de las tarifas que menciona Javier está relacionada con el incremento de los gastos empresariales. El material eléctrico, el combustible, el mantenimiento de los vehículos y los seguros forman parte de los costes que debe asumir cualquier autónomo del sector.

Por eso, Javier tiene clara su postura: "Tengo mi tarifa. Al final mi empresa está estipulada en unos gastos, en unos ingresos y yo tengo mi tarifa. Y si mi tarifa no funciona cerraré, pero no puedo consentir estar trabajando 12 horas diarias para que luego no te quede ni un sueldo".

Su reflexión pone el foco en una cuestión que afecta a numerosos oficios: cobrar por el trabajo no siempre significa obtener un beneficio suficiente una vez descontados todos los gastos.