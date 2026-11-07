El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona 2026. David Zorrakino Europa Press

Hacienda confirma que los trabajadores podrán cobrar hasta el 30% de su sueldo en especie sin pagar IRPF

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LO ESENCIAL Las claves Los trabajadores pueden recibir hasta el 30% de su salario bruto en especie a través de la retribución flexible, reduciendo su IRPF. Determinados conceptos como guarderías o formación laboral están totalmente exentos de impuestos, mientras que los vales de comida, seguro médico y transporte público tienen límites exentos específicos. Para beneficiarse de estas ventajas fiscales, la retribución en especie debe acordarse mediante convenio o modificación contractual antes del 31 de diciembre de 2026. Al descontar estos servicios del sueldo bruto antes de tributar, la base imponible se reduce, lo que permite lograr un ahorro fiscal neto directo.

Los trabajadores tienen una fórmula desconocida para reducir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pagan por su salario. Se trata de la retribución flexible, un sistema que permite aprovechar determinadas ventajas fiscales.

Esta modalidad permite recibir hasta un 30% del salario en productos y servicios, como vales de comida, seguros médicos o cheques de guardería, en lugar de cobrar toda la remuneración en dinero.

No obstante, para beneficiarse de esto, el trabajador debe llevar a cabo ciertas gestiones antes del 31 de diciembre de 2026.

¿Cómo funciona esto?

El artículo 42.1 de la Ley del IRPF, que define los rendimientos del trabajo, explica que los planes de retribución flexible consisten en sustituir una parte del salario en dinero por productos o servicios , como seguros médicos, guardería, vales de comida o transporte.

Asimismo, la ley permite que los empleados cobren hasta un máximo del 30% de su salario bruto anual en especie, es decir, en forma de bienes, derechos o servicios gratuitos o a un coste inferior al de mercado.

Sin embargo, esto debe ser un acuerdo pactado entre empresa y empleado, ya sea mediante un convenio colectivo o una modificación en el contrato de trabajo.

Ahora bien, dentro de ese 30% hay ciertos beneficios que quedan totalmente exentos de tributación, siempre que se cumplan los requisitos fijados por Hacienda.

En el caso de los vales o tarjetas de comida, existe un límite exento de 11 euros al día, unos 220 euros al mes, y deben utilizarse exclusivamente en días de trabajo y en establecimientos de hostelería. No son acumulables de un mes a otro en metálico ni transferibles.

Otro de estos bienes exentos es el seguro médico privado que cubre hasta 500 euros anuales por beneficiario. Esto es tanto para el trabajador como para su cónyuge e hijos dependientes menores de 25 años o con discapacidad.

Primer plano de personas que intercambian dinero en efectivo en billetes. Imagen de archivo IStock

Además de esto, el transporte público colectivo también está exento de tributación, con un límite de 1.500 euros anuales, incluyendo únicamente abonos y billetes de transporte público colectivo destinados al desplazamiento entre el domicilio y el centro de trabajo. No incluye gasolina, aparcamiento ni peajes.

En el caso de las guarderías, no hay límite de importe y, para beneficiarse de ello, debe ser un centro autorizado por la administración educativa competente. La empresa suele abonar directamente la factura a la guardería o emitir cheques nominativos a la guardería.

Por otro lado, en el caso de inscribirse en cursos, másteres o programas directamente exigidos para el desempeño del puesto de trabajo o para la adaptación a los cambios tecnológicos de la empresa, el importe está 100% exento al no haber un tope cuantitativo.

También, aquellos empleados que posean acciones o participaciones de la empresa pueden llegar a ahorrarse 12.000 euros o hasta 50.000 euros en el caso de empresas emergentes o startups.

Por ejemplo, si un trabajador con un sueldo bruto de 35.000 euros anuales y un tipo marginal de IRPF del 30% destina 3.000 euros al año a guardería y comidas, pagarlos de su bolsillo implica desembolsarlos desde el sueldo neto tras haber tributado por ellos.

En cambio, si canaliza esos 3.000 euros a través de un plan de retribución flexible, el importe se descuenta directamente de su nómina bruta antes de impuestos, reduciendo su base imponible ante Hacienda a 32.000 euros; de esta forma, al quedar esos conceptos exentos de IRPF, el empleado obtiene un ahorro fiscal neto de unos 900 euros anuales que se quedan directamente en su bolsillo.

Con esto, la nómina no baja, sino que cambia su composición. Al recibir parte del sueldo a través de servicios exentos, la base imponible del empleado se reduce y, por tanto, paga menos impuestos.