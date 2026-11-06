Melissa, limpiadora hondureña en España: “Empecé cobrando 500€ al mes por 4 horas, ahora estoy ganando 700€”
La joven hondureña reveló cómo ha sido vivir en Madrid explicando que "llevo casi nueve años aquí y estoy muy contenta".
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Melissa Sánchez llegó a España desde Honduras en 2014 tras haber trabajado en un banco en su país de origen.
Actualmente compagina el trabajo de limpiadora en un hogar y en una oficina, sumando unos ingresos mensuales de entre 1.400 y 1.500 euros.
En la casa empezó cobrando 500 euros al mes por cuatro horas de trabajo y con los aumentos tras cinco años ha pasado a ganar 700 euros.
La hondureña reivindica su profesión animando a otros migrantes a no avergonzarse de su empleo y realizarlo con responsabilidad y dedicación.
Melissa Sánchez nació en Honduras y llegó a España en 2014 con el objetivo de ayudar económicamente a su familia y buscar un futuro mejor, ya que, según explicó, "en Honduras, lamentablemente, tenemos pocas oportunidades".
Desde entonces, la hondureña ha trabajado como limpiadora en una vivienda y en una oficina, de lunes a viernes, con unos ingresos mensuales entre 1.400 y 1.500 euros.
No obstante, reconoció que adaptarse a esta nueva vida no fue fácil al principio. "Venimos y nos encontramos con algo distinto, porque cuando hablamos de España pensamos que venimos aquí a darnos la gran vida", explicó a Quique Vázquez, al recordar las expectativas de muchos migrantes que llegan a Europa.
"Empecé ganando 500 euros"
Sánchez comentó que en un principio el cambio de país fue complicado, ya que en Honduras trabajaba en un banco: "De trabajar en un banco en Honduras pasé a limpiar casas en España, es la realidad".
Sin embargo, la hondureña, al llegar, tuvo suerte de encontrarse con Rosa, una mujer que le dio trabajo como empleada del hogar y con la que confesó que tiene una relación casi familiar: "Tengo una relación muy cercana con ella y con los niños, les tengo muchísimo cariño".
Recalcó que sus tareas se basan sobre todo en limpieza, planchado y cocinar en el caso de que "haya que hacer alguna comida especial", pero explicó que "tampoco me exigen mucho así que voy a mi bola un poco".
Con esto, señaló que suele trabajar de lunes a viernes o, en casos excepcionales, algún sábado, por "tres horas por la mañana y una hora por la noche para hacer la cena, en total como tres o cuatro horas en esta casa y dos o tres horas en la oficina".
Sin embargo, recalcó que en un principio tardaba muchísimo más en limpiar dicha casa, ya que, es de dos plantas y podría considerarse grande para que una sola persona la limpie: "Antes lo hacía en cinco horas".
Sobre su salario, explicó que ha ido cambiando con el tiempo: "Aquí en esta casa empecé ganando 500 euros por cuatro horas y ahora me han ido aumentando, ahora estoy ganando 700 euros y en la oficina un poquito más, unos 760 euros".
"En total hago siete horas en horario partido en los dos sitios y estoy ganando entre 1.400 y 1.500 euros al mes", comentó la hondureña.
A pesar de la suerte que ha tenido, en un principio trabajó con una señora mayor que "fue lo más difícil", ya que, su trabajo consistía en cuidar de ella lo cual señaló que "eso sí te marca".
Aprovechó también para manifestar que lo más importante en su trabajo es "hacer el trabajo con amor, ser responsable". Gracias a ello, ha durado cinco años en su trabajo actual, donde se encuentra muy contenta.
Finalmente, quiso concluir con un mensaje inspirador: "Para la gente que está aquí en España, no nos avergoncemos de lo que hacemos, porque el trabajo no deshonra a nadie, entonces no nos avergoncemos de lo que hacemos y hagámoslo con amor".