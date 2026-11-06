Mariano Rajoy, sobre la vivienda: "Tengo mi casa, me la compré en Madrid hace 20 años, no me voy a comprar otra"

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LO ESENCIAL Las claves Mariano Rajoy reafirma su postura sobre su vivienda familiar en Aravaca (Madrid), comprada hace dos décadas, descartando adquirir una nueva propiedad. El dúplex del expresidente cuenta con 390 metros cuadrados, cuatro habitaciones, cuatro baños, jardín y garaje en una urbanización con piscinas y pista de tenis. Rajoy defendió en su momento la libertad de adquirir una vivienda respetando las posibilidades de cada persona y rechazó la demagogia sobre el nivel de vida ajeno. Las declaraciones recordadas se enmarcan en la polémica por la compra del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero, cuya legitimidad fue defendida por el expresidente.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos de la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El acceso a una casa y las condiciones para adquirirla ocupan buena parte del debate político, aunque las controversias relacionadas con el patrimonio residencial de los dirigentes no son nuevas.

Hace ocho años, la compra de un chalé por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero provocó una intensa polémica que llevó incluso a Mariano Rajoy a pronunciarse públicamente.

El expresidente del Gobierno abordó entonces la controversia en una entrevista con Carlos Herrera en COPE.

Durante la conversación, defendió que cada ciudadano pueda acceder a una vivienda acorde con sus posibilidades, rechazó las críticas al nivel de vida ajeno y descartó mudarse tras dejar la política.

El dúplex de Mariano Rajoy

Mariano Rajoy y su mujer, Elvira Fernández, residen en una vivienda familiar situada en Aravaca, una localidad del municipio de Madrid.

Se trata de un dúplex de 390 metros cuadrados, con cuatro habitaciones, cuatro baños, jardín y garaje. La urbanización cuenta, además, con zonas comunes como dos piscinas y una pista de tenis.

El matrimonio lleva cerca de tres décadas vinculado a este domicilio, donde han crecido sus dos hijos, Mariano y Juan.

Cuando Rajoy llegó a la Presidencia del Gobierno, tuvo que trasladarse al Palacio de La Moncloa por motivos de seguridad, pese a que su intención inicial era continuar en su casa familiar.

En 2018, preguntado por Herrera sobre la posibilidad de comprar otra propiedad, el expresidente fue contundente: "La verdad es que no me lo he planteado. Yo tengo mi casa, que me la compré hace 20 años, y la tengo aquí en Madrid".

A continuación, añadió: "Estoy muy contento con ella y no me voy a comprar otra casa. Espero que esa sea mi última casa y, eso sí, espero disfrutarla muchísimos años".

La entrevista se produjo después de conocerse que Pablo Iglesias e Irene Montero habían comprado un chalé valorado en 615.000 euros, para cuya adquisición solicitaron una hipoteca de 540.000 euros a 30 años.

La operación generó críticas por la contradicción con los planteamientos políticos de Podemos, pero Rajoy defendió su legitimidad.

"Todo el mundo tiene derecho a pedir un crédito y todo el mundo tiene derecho a comprarse una casa, buena, mala o regular, siempre y cuando pueda pagarla y el origen de sus fondos sea uno del que no tenga nadie que arrepentirse", expresó.

El entonces presidente también cuestionó que se criticara a quienes podían permitirse determinados bienes: "En la dinámica en la que hemos entrado en España en los últimos tiempos, parece que nadie podía tener un chalé, ni nadie podía tener un coche, ni nadie podía tener un barco".

Y añadió: "Y se lo digo yo, que no tengo ni chalé, ni coche ni barco. Pero porque no se me ha ocurrido comprármelo. Entonces, conviene no hacer demagogia".

"Hay mucha gente que se compra un chalé, o que se compra lo que sea, y pide un crédito, y ese señor es una persona honrada, normal, y tiene perfecto derecho a hacerlo", insistió.

A su juicio, "hubo quienes crearon la idea de que poco menos que todo el mundo tenía que vivir en una chabola, y, claro, luego, la vida acaba pasando factura".

Rajoy pidió, por último, que la polémica no se convirtiera "en el gran tema de debate nacional" y reclamó "que no se hiciera política acusando a la gente de tener un chalé mejor que uno u otro, porque, al final, cuando se hace esa demagogia, pues pasa lo que estamos viendo que pasa".