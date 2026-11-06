El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona 2026 Europa Press

Hacienda confirma que los propietarios pueden vender su vivienda habitual sin pagar IRPF si compran otra para vivir

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LO ESENCIAL Las claves La ganancia patrimonial al vender la vivienda habitual queda exenta de pagar IRPF si el dinero obtenido se reinvierte en adquirir o rehabilitar otra vivienda habitual. El plazo máximo para realizar la reinversión es de dos años, pudiendo comprar la nueva casa antes o después de la venta de la anterior. Para beneficiarse, es necesario haber residido al menos tres años en la vivienda vendida y ocupar la nueva de forma permanente en un plazo de doce meses. Si solo se reinvierte una parte del dinero (descontando la hipoteca pendiente), la exención del IRPF se aplicará de manera proporcional a la cantidad destinada a la nueva residencia.

El propietario que decide poner a la venta su casa no solo debe tener en cuenta el precio que puede obtener por ella, sino también las obligaciones tributarias que se derivan de la operación.

Y es que, cuando se transmite un inmueble por un importe superior al que costó adquirirlo, la diferencia se considera una ganancia patrimonial. Este incremento de valor debe incluirse, por norma general, en la declaración de la renta y tributar por el IRPF.

Ahora bien, la normativa fiscal recoge determinados supuestos en los que esta ganancia queda exenta de tributación, por lo que el vendedor puede librarse de pagar el impuesto si cumple las condiciones establecidas.

Para beneficiarse de esta exención, el propietario debe vender su vivienda habitual y destinar el dinero obtenido a la adquisición de otra residencia habitual.

También puede acogerse a ella si utiliza el importe para rehabilitar su nueva vivienda, siempre que cumpla los requisitos establecidos por la normativa.

¿Cuáles son los requisitos?

Esta ventaja fiscal está recogida en el artículo 38 de la Ley del IRPF. Para acogerse a ella, uno de los aspectos fundamentales es el plazo de reinversión, que no puede superar los dos años.

Según explica la Agencia Tributaria, este periodo se calcula de fecha a fecha y permite reinvertir el dinero tanto después de vender la vivienda como antes.

Por tanto, también es posible comprar primero la nueva casa y vender posteriormente la anterior.

Además, el inmueble transmitido debe ser la residencia habitual del contribuyente en el momento de la venta o haber tenido esa consideración en algún momento de los dos años anteriores.

Para ello, por regla general, es necesario haber residido en la vivienda durante al menos tres años, salvo que concurran circunstancias que justifiquen un cambio de domicilio antes de ese plazo.

La vivienda adquirida también debe cumplir los requisitos establecidos para ser considerada vivienda habitual a efectos fiscales.

Entre estas condiciones, se encuentra la obligación de ocuparla de forma efectiva y permanente, generalmente dentro de los doce meses siguientes a su adquisición.

Además, debe mantenerse como residencia habitual durante al menos tres años, salvo que se den las excepciones previstas en la normativa.

¿Y si no se reinvierte todo?

Para disfrutar de la exención completa, el propietario debe reinvertir la totalidad del importe obtenido en la venta.

No obstante, si la vivienda transmitida tenía una hipoteca pendiente, para calcular la cantidad que debe destinarse a la nueva residencia se descuenta el principal del préstamo que quede por amortizar.

Si solo se reinvierte una parte del importe correspondiente, la exención se aplica de forma proporcional a la cantidad destinada a la nueva vivienda.

Por ejemplo, si el importe que debe reinvertirse asciende a 200.000 euros y el propietario destina 150.000 euros a la compra de su nueva residencia habitual, podrá dejar exento el 75% de la ganancia patrimonial, siempre que cumpla el resto de las condiciones.

Por último, conviene tener en cuenta que el contribuyente debe declarar la operación y cumplir las obligaciones fiscales correspondientes para acogerse a este beneficio.

Si la reinversión se realiza después de la venta, deberá hacer constar en la declaración del IRPF del ejercicio en que se produjo la transmisión su intención de destinar el dinero a la nueva vivienda.

Si finalmente incumple las condiciones exigidas, tendrá que regularizar su situación y abonar el impuesto correspondiente, junto con los intereses de demora.