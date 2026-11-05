Xavi Abat, abogado experto en herencias: “En España no hay libertad para dar en vida lo que te plazca”

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El abogado Xavi Abat aconseja recurrir al testamento antes que a la donación en vida, ya que las comunidades autónomas suelen penalizar fiscalmente estas últimas. En España la ley no permite transmitir libremente el patrimonio en vida si se atenta contra la legítima estricta reservada a los herederos forzosos. El Tribunal Supremo determina que se debe realizar la computación, sumando todas las donaciones hechas en vida para verificar que respetan la legítima de los herederos. Si las donaciones realizadas previamente vulneran la parte legal obligatoria, los herederos forzosos están legitimados para impugnarlas.

Ahora que el precio de la vivienda está por las nubes, muchos jóvenes no tienen la oportunidad de emanciparse. Entonces, los padres les echan una mano a sus hijos pero les surgen las dudas a la hora de darles el piso: ¿Donación o testamento?

Y es que, como se suele decir, Hacienda está ojo avizor y las familias intentan pagar cuanto menos impuestos, mejor.

Para responder a la pregunta, nada mejor que contar con Xavi Abat, conocido como el abogado de TikTok: “Con carácter general, mejor siempre testamento”.

¿Por qué se decanta por esta opción? "Porque las comunidades autónomas castigan bastante la donación aunque mucha gente piensa que si regalo un piso o doy una finca en vida esquivo el lío de la herencia”.

No es el único argumento. Hay otro punto que el abogado remarca. Y lo hace de manera contundente y rotunda: “En España no hay libertad para dar en vida lo que te plazca, lo que te dé la gana”.

Dos cláusulas

Xavi Abat se remonta a una sentencia del Tribunal Supremo para explicar sus razones. El caso tiene su origen en el regalo de varias fincas por parte de una abuela a sus hijos y nietos antes de morir.

“En esas donaciones puso dos cláusulas ‘mágicas’: la cláusula de mejora expresa y la cláusula con dispensa de colación”, prosigue el abogado. Es decir, que esos bienes no se contarían en el reparto de la herencia.

Sin embargo, cuando la abuela murió, uno de los nietos reclamó que esas fincas debían sumarse al patrimonio hereditario para calcular lo que le correspondía como heredero forzoso.

“La Audiencia Provincial de Albacete le dijo que no, que la voluntad de la abuela era clara”. Sin embargo, prosigue Abat, el nieto recurrió “y el Tribunal Supremo en una sentencia, la 1226/2025, le ha dado la razón”.

¿Por qué lo hizo? Por la legítima. Es decir, la parte mínima de la herencia que la ley reserva obligatoriamente a los herederos forzosos: hijos, nietos y, si no los hay, padres.

“Y aunque la abuela pusiera una cláusula diciendo que esto es un tercio de mejora, o es un dispenso de colación, o diga cualquier cosa, esto no puede hacer saltarse la computación”, remarca el abogado.

Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿Qué es la computación? “La computación significa que hay que sumar el valor de todas las donaciones hechas en vida para comprobar si con ellas se ha respetado la legítima estricta que marca la ley”, explica Xavi Abat.

En concreto, en España, es de un tercio para estos herederos forzosos. En Cataluña, es un cuarto. “Y si no se respeta esta computación, los herederos pueden impugnar estas donaciones”, precisa.

Por tanto, y a modo de resumen, Xavi Abat concluye indicando que “en España, no hay libertad para dar en vida lo que te plazca, lo que te dé la gana. Te podrían impugnar esa donación”.