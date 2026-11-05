Pedro Sánchez, votando en Madrid en las elecciones generales del pasado 23 de julio de 2023. Europa Press

Es oficial: estos son los motivos que puedes alegar para no formar parte de una mesa electoral el 29 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves Los sorteos para la designación de los miembros de las mesas electorales para el 29 de noviembre se realizarán entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. No acudirse a la mesa sin justificación puede acarrear sanciones de prisión de tres meses a un año o multas económicas de seis a veinticuatro meses. Entre las excusas válidas figuran ser menor de 18 o mayor de 70 años, personal sanitario de guardia, personas con discapacidad o enfermedad y bodas, bautizos o comuniones acreditadas. Tener un viaje contratado antes de la convocatoria de elecciones también justifica la ausencia si su cancelación supone un perjuicio económico.

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre están, como popularmente se suele decir, a la vuelta de la esquina. Ese día, quien vaya a votar tendrá que depositar su papeleta en la urna. Y le darán el visto bueno en la correspondiente mesa electoral.

Los diferentes sorteos para la designación de las personas integrantes de esas mesas se realizarán entre los días 31 de octubre y 4 de noviembre. Habrá quien ponga una sonrisa si le toca, y habrá quien lo lamente.

Este último grupo de personas debe saber que existen una serie de excusas válidas para justificar la ausencia de una mesa electoral.

Excusas

Antes de entrar en detalle sobre dichas excusas, conviene recordar que la notificación de que se forma parte de una mesa se hace tres días después del sorteo. Y se elige a un presidente como dos vocales, así como dos suplentes por cada uno.

¿Qué ocurre si se es miembro de una mesa y no se hace acto de presencia? Si no hay motivo justificado, se impondrá una multa: la misma puede ser una pena de prisión de tres meses a un año; o una multa de seis a veinticuatro meses.

Para evitar este ‘mal trago’, conviene que dicha persona notifique el motivo que le va a impedir ser miembro de la mesa. ¿A quién? A la Junta Electoral de Zona (JEC). Es importante acompañarlo de algún tipo de documento o justificante que corrobore la versión dada.

¿Cuáles son las excusas válidas? Por ejemplo, no saber leer ni escribir, o ser mayor de 70 años o menor de 18.

También ser médico y personal sanitario de guardia (se debe presentar certificación), enfermos (deben presentar certificado médico e informes clínicos recientes) y discapacitados (aportando el certificado oficial de discapacidad).

En el caso de bodas, bautizos y comuniones, hay que acreditar la existencia de la ceremonia y grado de parentesco.

¿Más causas? Trastorno grave por razón de las cargas familiares, ser progenitor de una familia monoparental de un menor de 14 años o tener la condición de inelegibles.

Asimismo, cualquier otra causa suficiente acreditada que dificulte de forma grave el desempeño de su nombramiento (hay que explicarlo y justificarlo con documentos); y el cambio de residencia a otra comunidad autónoma.

Por último, la prestación de actividades durante la jornada electoral imprescindible para el desarrollo de la misma o, en su caso, fuera de la comunidad autónoma que dificulte acudir a la mesa electoral.

¿Y si se tiene contratado un viaje? Es motivo justificado siempre y cuando se haya contratado antes de la convocatoria de elecciones y existe un perjuicio económico.