Luis, dueño de una panadería: "No cerramos para no perder el hábito de nuestros clientes, luego cuesta recuperarlo"

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LO ESENCIAL Las claves Luis, dueño de la micropanadería Espiga, descarta el cierre temporal tras el nacimiento de su tercera hija para evitar perder la rutina de sus clientes y mantener las formaciones que imparte a futuros panaderos. Para favorecer la conciliación familiar, el negocio ha contratado a una empleada, lo que redujo los beneficios mensuales de 2.000 euros al absorver la nómina y los costes asociados. Para sufragar la contratación, el negocio ha concentrado la producción de pan los miércoles y lanzado 'Dulcea', una línea de galletas distribuidas a toda España con la que prevé ingresar entre 2.000 y 3.000 euros más al mes.

Mantener abierto un pequeño negocio no siempre es una decisión sencilla, especialmente cuando cambian las circunstancias personales y los números empiezan a apretar. Para muchos autónomos, bajar la persiana durante unas semanas puede parecer la solución más razonable ante una dificultad económica o familiar.

Sin embargo, Luis, responsable de la micropanadería Espiga, ha optado por una estrategia diferente: reorganizar su negocio para mantener la actividad sin renunciar a la conciliación familiar.

El panadero explica que cerrar temporalmente el obrador nunca estuvo entre sus opciones, a pesar de las dificultades que han atravesado en los últimos meses. Su decisión responde principalmente a dos motivos: conservar la clientela habitual y mantener la actividad formativa que también desarrolla desde su proyecto.

"Podría haber sido una opción, pero nosotros no la contemplamos por dos motivos muy pero que muy concretos: el primero es que si cerramos perdemos el hábito de nuestros clientes, recuperarlo luego cuesta mucho más que mantenerlo, porque esto no va solo de vender pan, va sobre todo de ritmo y de confianza", explica.

A esto se suma la formación que ofrece Espiga a personas interesadas en poner en marcha su propia micropanadería: "Y el segundo, pues las formaciones. Espiga es también un espacio de asesoría para quienes quieren montar su propia micropanadería, y si cerramos dejamos de enseñar".

Mantener el negocio

El cambio de estrategia llega después de que Luis y su mujer, Maite, esperasen a su tercera hija, Julia. Una hospitalización durante el embarazo obligó a cerrar el obrador en agosto y retrasar su reapertura hasta octubre. Para afrontar esta nueva etapa, contrataron a Bárbara y tuvieron que revisar las cuentas.

Hasta entonces, el modelo funcionaba con una sola persona, sin alquiler y con unos gastos energéticos reducidos gracias a las placas solares de su vivienda. "Nuestra facturación media ronda en prorrateo de 12 meses entre los 4.000 o 5.000 €", señala.

El negocio dejaba unos 2.000 euros limpios mensuales trabajando menos de 25 horas mensuales. La incorporación de una empleada cambió por completo esa ecuación.

"Cuando entra una trabajadora ese margen se va en su sueldo y en los costes que van pegados, es decir, seguros sociales, gestoría, prevención, finiquito cuando toque", reconoce.

La solución ha pasado por concentrar la producción de pan los miércoles, con una facturación semanal de entre 1.500 y 1.600 euros, y aprovechar los jueves para elaborar Dulcea, una nueva línea de cookies XL con masa madre que distribuyen por mensajería a toda España.

Con esta segunda marca esperan ingresar entre 2.000 y 3.000 euros adicionales al mes para cubrir el coste de la contratación. El objetivo es mantener Espiga y permitir que Maite decida cuándo reincorporarse sin que la economía familiar obligue a precipitar esa decisión.