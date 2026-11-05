Un perro en el ascensor esperando a su dueño Imagen de archivo IStock

La Ley de Propiedad Horizontal prohíbe a los propietarios subir a sus mascotas en el ascensor si molestan a los vecinos

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LO ESENCIAL Las claves La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe expresamente subir mascotas en el ascensor, pero permite a las comunidades limitar o restringir su uso si causan molestias o insalubridad. Para aprobar normas de restricción sobre el uso de elementos comunes como el ascensor se requiere una votación en la junta de propietarios con mayoría simple. Los vecinos afectados pueden impugnar judicialmente la prohibición si consideran que la medida impuesta por la comunidad es desproporcionada. En caso de incumplimiento continuado, la comunidad puede emprender acciones judiciales que pueden derivar en indemnizaciones o la privación del uso de la vivienda hasta por tres años.

Subir y bajar las mascotas en el ascensor de una comunidad de vecinos puede convertirse en motivo de conflicto entre propietarios. Mientras algunos residentes utilizan este espacio común para ello, otros consideran que esta práctica puede ocasionar molestias, suciedad o desperfectos en las instalaciones.

Ante estas situaciones, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece las normas que regulan el uso de los espacios comunes en una comunidad de propietarios.

Aunque no prohíbe expresamente subir a las mascotas en el ascensor, sí permite establecer determinadas restricciones. Los artículos 6 y 7.2 recogen las condiciones que deben tenerse en cuenta.

¿Qué dice la ley?

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal prohíbe al propietario u ocupante del piso o local llevar a cabo actividades prohibidas en los estatutos, dañinas para la finca o que sean consideradas molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Teniendo esto en cuenta, para prohibir ciertas actividades debe existir una justificación; no puede ser de forma arbitraria.

Por otro lado, el artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal regula las normas de convivencia y de uso adecuado de los servicios y los elementos comunes de la finca, como por ejemplo, los horarios de las piscinas, zonas verdes, limpieza o normas de ruido.

Sin embargo, para establecer las restricciones, se requiere una votación en la junta de propietarios donde se apruebe por mayoría simple.

Una mujer con su perro de paseo. Imagen de archivo IStock

En el caso de que se considere que la norma aprobada es desproporcionada o que vulnera el derecho al uso de elementos comunes, el propietario afectado puede impugnarla ante los tribunales.

Es decir, si la comunidad de vecinos decide que subir una mascota por el ascensor es algo molesto o insalubre y aprueba una norma que evite llevar a cabo esta actividad, el propietario lo tendrá prohibido.

¿Y si el propietario se niega?

En el caso de que haya una infracción por parte de algún vecino, el presidente de la comunidad deberá requerir al infractor que cese de inmediato la actividad.

Si aun así, el infractor hace caso omiso de la advertencia, el presidente convocará una junta de propietarios para autorizar expresamente el inicio de acciones judiciales.

De esta manera, en el caso de un voto favorable, se presentará la acción de cesación en los tribunales y el juez puede adoptar medidas cautelares inmediatas.

En el caso de que el juez estime la demanda, la sentencia puede incluir un cese definitivo de la actividad prohibida, una indemnización por daños y perjuicios a la comunidad o a los afectados, la privación del derecho al uso de la vivienda o del local por un tiempo máximo de tres años y la extinción definitiva de los derechos del inquilino u ocupante sobre el inmueble y su desalojo inmediato, en el caso de que el infractor sea inquilino.