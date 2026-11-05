Laura Higuera, controladora de trenes de Renfe: "Nos vemos sometidos a condiciones de trabajo deplorables"

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LO ESENCIAL Las claves Laura Higuera, controladora en el puesto de mando de Atocha, denuncia que trabajan en condiciones deplorable y sobrecargados por el aumento del tráfico de trenes sin ampliar plantilla. Un solo operador debe controlar tramos de 150 a 200 km durante turnos de 8 horas con escasos descansos, atendiendo hasta 100 llamadas diarias por incidencias. Los controladores rechazan que se responsabilice al 'error humano' del accidente de Urda cuando los sistemas automáticos de seguridad, como el LZB, sufren constantes fallos. El colectivo exige una inversión en infraestructuras para solucionar las fallas de los sistemas y pide una revisión urgente de los protocolos de seguridad.

Ha pasado casi una semana desde el fatídico choque entre un tren de Renfe y un Iryo en Urda, Toledo, que dejó 69 víctimas mortales y varios heridos. Además de una tragedia que marcará un antes y un después en España.

Según han explicado los expertos, lo que originó el accidente fue un fallo en las múltiples barreras de seguridad. En primer lugar, el sistema LZB, los controladores de tráfico y las balizas de localización.

Así, Laura Higuera, trabajadora en el centro de control de Atocha, decidió desvelar en laSexta las condiciones en las que deben trabajar ella y sus compañeros que pueden llevar a que exista ese margen de error o ese fallo humano.

El "fallo humano"

En un primer momento, el ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó como culpables al centro de control y a sus decisiones, algo que luego negó en su primera comparecencia, en la que manifestó que no quería utilizar a sus trabajadores como "escudo humano".

Por ello, Higuera quiso exponer cómo trabajan estos profesionales, es decir, las condiciones a las que deben enfrentarse día a día y sobre las que han protestado en varias ocasiones.

La controladora calificó como "lamentables" las declaraciones del ministro de Transportes, achacando el error al centro de control de Adif, que expuso que "nosotros, como sindicato, también como colectivo, reivindicamos día sí, día también, que se tengan en cuenta las condiciones tan deplorables a las que nos vemos sometidos".

Acto seguido, expuso que su enfoque es el puesto de mando de Atocha, pero que es un problema generalizado del sector. "En el puesto de mando de Atocha hay siete mesas y hay como dos pequeños puestos de mando, el norte y el sur", explicó la controladora.

Así, expuso que el lado norte tiene cuatro mesas de regulación y el lado sur tres, "en cada mesa se regula un trayecto de la línea de alta velocidad", continuó señalando la trabajadora ferroviaria, que añadió que cada tramo puede abarcar entre 150 y 200 kilómetros.

"Es una sola persona que, en condiciones normales, tiene que hacerse cargo del servicio durante 8 horas y, muchísimas veces, sin poder levantarse de la silla en su turno, únicamente lo imprescindible para ir al baño, porque únicamente tenemos un refuerzo para todo el turno", desveló Higuera.

Los controladores son quienes regulan el tráfico de los trenes y las maniobras en tiempo real, por lo que, cuando deja de funcionar algún sistema, como el LZB, o hay alguna incidencia, son quienes deben atender las llamadas de los maquinistas y gestionar el problema.

En este sentido, la empleada hizo hincapié en que la circulación de trenes "ha aumentado muchísimo", mientras que la plantilla sigue sin aumentar.

"Entonces, en estas mesas de regulación en las que se sienta un compañero no solo tiene que estar 24/7 atento, con todos sus sentidos puestos en la regulación del tráfico, sino que además tiene que atender el teléfono a posibles incidencias que pueda haber", reclamó la trabajadora ferroviaria, que añadió que en ocasiones "hemos tenido 100 llamadas por día".

Así, planteó la pregunta del millón: "¿En qué cabeza cabe que se desvíe esto hacia un fallo humano? Es que no puede ser". Lo cierto es que, teniendo en cuenta que el sistema LZB ha fallado 170 veces en lo que va del año 2026, según Óscar Puente, son 170 veces que un solo operador ha tenido que atender llamadas de todos los maquinistas, dar instrucciones e intentar resolver la incidencia.

Teniendo esto en cuenta, la trabajadora recalcó que desconoce qué ocurrió exactamente el día de la tragedia en Urda, pero que "por supuesto que podemos fallar, cualquier persona, ser humano, estando en ese caso ocho horas delante de una pantalla sin poder moverse, lógicamente puede cometer un fallo".

"Pero creo que son los automatismos los que deberían funcionar correctamente", reclamó Higuera, "el señor Puente dice que el LZB funciona con éxito en otros países ¿y por qué en los demás países no falla como una escopeta de feria? Esa debería ser la pregunta".

Tras todo esto, la trabajadora no dudó en posicionarse y exponer que es muy necesario que haya un cambio de protocolos: "Si fuese un cambio excepcional, algo que ocurre una vez en un millón, pues bueno, a lo mejor lo podríamos dejar en manos del operador humano, el factor humano, pero algo que falla con tanta frecuencia no puede darse así", concluyó.

En definitiva, el mensaje de Higuera Medina es claro: en un sector donde la cantidad de trabajadores es considerablemente menor que la carga de trabajo porque los sistemas automáticos continúan fallando, es inédito pensar que no habrá un error humano en algún momento. No obstante, la respuesta no es culpar al trabajador, sino invertir para mejorar el sistema automatizado.