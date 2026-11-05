Las nuevas soluciones de pago permiten gestionar pedidos y cobros desde un solo aparato, agilizando el servicio y reduciendo errores en bares y restaurantes.

Los hosteleros coinciden: el mejor dispositivo para bares y restaurantes permite tomar la comanda y cobrar con un solo aparato

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LO ESENCIAL Las claves El uso del efectivo en la hostelería española cae al 57%, mientras crecen los pagos con tarjeta (27%) y el teléfono móvil (15%). El 94% de los pequeños comercios y bares ya acepta pagos con tarjeta para agilizar la rotación y el cierre de cuentas en hora punta. Los nuevos terminales de cobro integran la toma de comandas, el envío a cocina y el pago final en un único dispositivo portátil. Estas herramientas mejoran la movilidad en terrazas al incluir conexión por wifi y SIM de datos, además de modelos sin cuotas fijas mensuales.

Los hábitos de pago están evolucionando. La tarjeta y el móvil ganan terreno al efectivo, por lo que disponer de un sistema de cobro ágil se ha convertido en una cuestión cada vez más relevante para los negocios de hostelería.

En plena hora punta, cada minuto cuenta. Un camarero toma nota de una comanda, otro cliente pide la cuenta y, cuando llega el momento de cobrar, el datáfono no tiene conexión.

Son pequeños contratiempos que pueden ralentizar el servicio y afectar a la experiencia del cliente.

Por suerte, la tecnología ofrece nuevas soluciones para simplificar las tareas cotidianas de este tipo de negocios y mejorar la organización del trabajo diario.

El efectivo pierde terreno

Aunque los billetes y las monedas siguen teniendo un peso importante en España, su protagonismo disminuye progresivamente.

El Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo, publicado por el Banco de España en noviembre de 2025, sitúa en el 57% a quienes utilizan el efectivo como principal medio de pago en comercios y establecimientos de hostelería, dos puntos menos que en 2024.

La tendencia también se aprecia en la frecuencia de uso: entre 2023 y 2025, el porcentaje de personas que utilizaba efectivo a diario pasó del 65% al 55%.

En paralelo, la tarjeta se situó como principal medio de pago para el 27% de los encuestados y el móvil alcanzó el 15%, frente al 11% del año anterior.

Para bares y restaurantes, adaptarse a estas preferencias implica ofrecer distintas opciones de pago y facilitar que el proceso de cobro sea rápido y sencillo.

El 94% acepta pago con tarjeta

La expansión de los pagos electrónicos también se refleja en los establecimientos. Según el mismo informe, el 94% de los pequeños comercios y negocios de hostelería acepta pagos con tarjeta, frente al 89% de 2023.

En los locales con una elevada rotación de mesas, la rapidez del cobro resulta especialmente importante. Los retrasos al cerrar una cuenta pueden afectar al ritmo del servicio y obligar al personal a realizar desplazamientos innecesarios.

Un solo terminal para todo

En los últimos tiempos, los terminales de punto de venta más completos ya van más allá del cobro. Algunos permiten registrar los pedidos directamente en la mesa, enviarlos a cocina y mantener la cuenta abierta hasta que el cliente termina.

Entre estas soluciones se encuentra el terminal de pago de SumUp, que integra funciones para gestionar las comandas y cobrar desde un mismo dispositivo, sin necesidad de ir constantemente a la caja.

Así, el personal puede consultar los pedidos de cada mesa sin depender de anotaciones en papel o de recordar todos los detalles. Esto ayuda a reducir desplazamientos y posibles errores al trasladar las comandas.

Estos terminales también admiten diferentes métodos de pago, como tarjetas contactless o con chip y PIN. Algunas soluciones permiten, además, añadir propinas o gestionar devoluciones desde el propio dispositivo.

Estas funciones pueden resultar útiles en restaurantes con terraza, bares concurridos y establecimientos donde varios camareros atienden distintas mesas simultáneamente.

Sin cuotas fijas

El coste del sistema de cobro también influye en la elección del terminal. Algunos modelos tradicionales incluyen una cuota fija mensual, incluso durante los periodos de menor actividad.

El modelo de SumUp, por el contrario, se paga una sola vez y luego hay una pequeña comisión por cada cobro, sin permanencia.

Conexión para terrazas

La movilidad es otra de las claves en hostelería. En una terraza alejada del router o en un food truck, depender exclusivamente del wifi puede complicar los cobros.

Por eso, los nuevos terminales incorporan wifi y tarjeta SIM con datos móviles, además de baterías diseñadas para funcionar durante la jornada.

La elección final de un dispositivo de este tipo dependerá de las necesidades de cada negocio, pero reunir varias tareas en un solo dispositivo es sin duda la mejor manera de simplificar el trabajo diario y ofrecer un servicio más ágil.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con SumUp.