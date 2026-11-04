Una pareja busca voluntarios en España para vivir en su finca de 200.000 m² a cambio de cuidar de sus animales y la huerta

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LO ESENCIAL Las claves Una pareja de Encinasola (Huelva) busca voluntarios para vivir en su finca autosuficiente de 20 hectáreas en la Sierra de Aracena. A cambio de colaboración, se ofrece alojamiento gratuito en una cabaña independiente con estufa de leña y vistas panorámicas. Las tareas incluyen cuidar de siete perros, dos burros y aves, además de mantener el huerto ecológico y tareas agrícolas de temporada. La convocatoria exige una estancia mínima de dos semanas y se dirige a personas independientes o parejas comprometidas con la sostenibilidad.

En la localidad onubense de Encinasola, dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Jesús y Teresa han abierto una convocatoria que busca voluntarios para vivir en su hogar. Tras mudarse en 2021, iniciaron un proyecto de vida sostenible para desconectar del ritmo urbano y adaptarse a la naturaleza.

La propiedad cuenta con una superficie de 20 hectáreas rodeadas de bosques y paisajes montañosos. En ella, la pareja gestiona su propio suministro de agua potable y energía solar, promoviendo una filosofía centrada en la autosuficiencia, el decrecimiento y el respeto por la biodiversidad local.

A cambio de colaborar, la pareja ofrece alojamiento gratuito en una acogedora cabaña situada sobre una colina con vistas panorámicas. Esta vivienda independiente cuenta con estufa de leña, cocina y despensa con productos esenciales, permitiendo disfrutar de total privacidad e independencia.

El cuidado de sus animales es una de las tareas principales del voluntariado en la propiedad. La familia acoge actualmente a siete perros, dos burros llamados Pepe y Burrito-san, y un pequeño gallinero, por lo que se requiere sensibilidad y paciencia para alimentar y garantizar su bienestar.

En el ámbito agrícola, los colaboradores participan activamente en el mantenimiento del huerto ecológico, preparando bancales para sembrar y cosechando hortalizas de temporada. Asimismo, según la época del año, se llevan a cabo trabajos complementarios como la poda o la recogida tradicional de la aceituna.

Un hombre junto a sus dos perros. Workaway

La rutina ofrece la oportunidad de experimentar de primera mano los desafíos del estilo de vida autosostenible fuera de la red eléctrica convencional. Los voluntarios colaboran en la reparación de cercados, el mantenimiento de herramientas y la ejecución de pequeños proyectos que buscan mejorar las infraestructuras en la finca.

La estancia favorece además un intercambio cultural enriquecedor a través del aprendizaje de idiomas, ya que en el hogar se habla español y alemán. Los anfitriones comparten sus conocimientos sobre la elaboración artesanal del aceite de oliva, la repostería tradicional del pan casero y la flora medicinal de la comarca.

Cerca de Portugal

La ubicación geográfica del inmueble es idónea para las personas que buscan paz y un contacto directo con la naturaleza. Situada a una hora a pie de Encinasola y a solo nueve kilómetros de la frontera con Portugal, la finca ofrece senderos rodeados de ríos y colinas ideales para avistar aves.

La convocatoria está dirigida a personas independientes o parejas comprometidas con la sostenibilidad. La estancia mínima es de dos semanas y permite desconectar del entorno urbano, adquirir conocimientos prácticos sobre la vida en el campo y disfrutar del patrimonio natural de la Sierra de Huelva.