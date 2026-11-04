Montse Escobar, psicóloga, sobre el accidente de tren en Urda: “Las familias necesitan sentir que no están solas”

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LO ESENCIAL Las claves El choque de trenes entre Los Yébenes y Urda deja un balance provisional de 69 muertos y un fuerte impacto emocional. La psicóloga Montse Escobar señala que la prioridad inmediata es acompañar, escuchar y resolver la incertidumbre sobre los familiares para reducir la ansiedad. El choque psicológico y el proceso de duelo afectan no solo a las familias de las víctimas, sino también a los supervivientes, personal de emergencias y testigos. Escobar destaca la importancia del apoyo ciudadano y cercano como complemento fundamental a la atención institucional y psicológica.

El choque de trenes ocurrido el pasado miércoles 28 de octubre entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda ha dejado un balance provisional de 69 muertos. Sin olvidar el profundo impacto emocional tanto en las personas afectadas como en la sociedad. ¿Cómo actuar con el paso del tiempo?

“Ahora toca acompañar, escuchar y estar al lado de las personas afectadas, físicamente si es posible”, afirma Montse Escobar, psicóloga humanista y cofundadora de Monarka Clinic.

Y añade: “Es lo más urgente en estos momentos, porque lo que más necesitan es sentir que no están solas ante algo tan devastador”.

Ansiedad

La psicóloga subraya que la incertidumbre sobre el paradero de los familiares que viajaban en esos trenes es lo que más angustia genera.

De ahí que, desde su punto de vista, lo más apremiante durante las primeras horas posteriores al suceso sea que todo el mundo sepa qué es lo que ha ocurrido y dónde se encuentran sus familiares queridos.

“No saber nada de un familiar y no obtener respuesta al teléfono dispara la ansiedad y el miedo de una forma muy intensa”, remarca la experta.

Además, y si se confirma que finalmente el ser querido ha fallecido, es común que los familiares entren en shock. De hecho, es habitual que aparezca una falta de reacción, una dificultad para asumir lo sucedido y una sensación de irrealidad.

“Es habitual no reaccionar o no terminar de creerse lo que ha pasado, tener la sensación de estar en una pesadilla de la que vas a despertar en cualquier momento. Todo ello forma parte de la primera fase del duelo”, indica Escobar.

¿Y qué sucede tras el paso de los días? Que muchas personas conecten plenamente con la realidad de lo ocurrido y emerja una tristeza más intensa, que puede alargarse en el tiempo.

Un impacto que, asimismo, alcanza a supervivientes, profesionales de emergencias y a la población en general.

Y no sólo lo sufren las víctimas y sus familias, sino que pueden verse afectadas las personas que han salido ilesas y sienten culpa, quienes no llegaron a subir a esos trenes por un cambio de planes de última hora, los profesionales que han intervenido en la emergencia o la ciudadanía que sigue las noticias con angustia.

“Es un proceso largo que se vive paso a paso, y cada persona lo transita a su ritmo. Será fundamental estar atentos al estado emocional de todas ellas, también en las semanas siguientes, cuando el impacto inicial haya pasado”, relata la psicóloga.

Por último, y debido a que las instituciones que, por su propia naturaleza, no siempre pueden llegar a todas las personas afectadas, Escobar destaca el papel que puede desempeñar la ciudadanía.

“Las instituciones tienen sus límites y las personas de la calle pueden ser un apoyo enorme. Si se les ofrece una manera de acompañar desde un lugar más cercano a lo profesional, el movimiento social puede ser mucho más amplio que esperar a poder ir al psicólogo”, concluye.