Marlaska rinde cuentas sobre su patrimonio: tres viviendas valoradas en más de 700.000 euros y un sueldo de 99.757€

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LO ESENCIAL Las claves Fernando Grande-Marlaska posee un patrimonio inmobiliario valorado en más de 713.000 euros según el BOE. Su patrimonio incluye tres propiedades ubicadas en Madrid, Santa María de la Alameda y una villa en El Escorial. El ministro de Interior percibió un sueldo de 99.757,68 euros en 2025, sumando su nómina y trienios como magistrado. Su declaración contempla también dos vehículos, 10.000 euros en cuenta corriente y acciones en Iberdrola y Telefónica.

Tras el desahucio de Maricarmen, y las posteriores acampadas y manifestaciones, la vivienda se ha convertido en uno de los puntos fuertes de la campaña de cara a las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Si revisamos los datos de los ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, es uno de los que mayor patrimonio inmobiliario tiene. Hablamos de 713.161,88 euros, según el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tres viviendas que se reparten en Madrid, Santa María de la Alameda y El Escorial.

Bienes

Según la declaración de bienes del ministro Grande-Marlaska al arranque de la XV legislatura, poseía una vivienda en Santa María de la Alameda, adquirida en 2020, en régimen de gananciales.

Mismo régimen que la vivienda comprada, en esta ocasión, en Madrid en el año 2009. Hablamos de un piso de lujo en el barrio de Malasaña, de 192 metros cuadrados, con piscina en la azotea y una terraza solarium, según desveló OK Diario. ¿Precio en el mercado? 1,3 millones de euros.

Posteriormente, ya en 2024, adquirió una villa en la localidad de El Escorial. Por la misma, pagó 1,2 millones de euros. Según El Debate, se trata de una vivienda de 421 metros cuadrados construida en un terreno de 4.654 metros.

Conviene recordar que el ministro suele habitar en la vivienda oficial que, según el Portal de Transparencia, es de 280 metros cuadrados. Cuenta con tres dormitorios, tres cuartos de baño y un despacho.

Sueldo

El salario del ministro de Interior fue de 99.757,68 euros en 2025, según el Portal de Transparencia. Cantidades que se reparten en 4.100 euros mensuales de nómina, más otros 800 euros por trienios acumulados como magistrado de la carrera judicial, según su declaración de bienes y rentas.

En esta última, dijo haber pagado por IRPF la cantidad de 29.404,98 euros. Y tener un saldo en la cuenta corriente de 10.000 euros.

También poseía un BMW serie 5 del año 2015 (dos años después adquirió un Mini Cooper) y una hipoteca de 150.000 euros de la que le restaban por pagar 91.000 euros.

En declaraciones anteriores dijo poseer acciones de Iberdrola y Telefónica (alrededor de 5.000 euros en cada una de ellas).