Estos expertos comparten los mejores trucos para conservar el oro líquido en las mejores condiciones.

Los expertos coinciden: “Para que el virgen extra no pierda aroma, no lo dejes en la encimera, ni cerca de los fogones”

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LO ESENCIAL Las claves El calor, la luz y el oxígeno son los principales enemigos del aceite de oliva virgen extra, ya que degradan rápidamente sus propiedades aromáticas y su sabor. Estudios de la cooperativa Conde de Benalúa demuestran que mantener el AOVE a temperaturas frescas preserva sus cualidades químicas y organolépticas intactas durante meses. La cooperativa granadina ha creado el Método Oleofresh, ofreciendo refrigeradores específicos para conservar el aceite en condiciones óptimas tanto en hogares como en restaurantes. Conde de Benalúa reúne a más de 2.000 socios y abarca 18.000 hectáreas, consolidándose como un referente de calidad dentro de la D.O.P. Montes de Granada.

Hay pocos placeres comparables a los de disfrutar de un buen aceite de oliva. Pero alcanzar ese sabor exige una técnica cuidada.

El oro verde alcanza la perfección absoluta cuando el zumo recién exprimido de la aceituna se desliza por los conductos de acero inoxidable de la almazara tras una cuidadosa extracción en frío.

En ese instante, el aceite estalla en notas de hierba fresca, tomatera, almendra verde y picor vibrante que acaricia la garganta.

Sin embargo, a partir de este punto, el reloj empieza a correr en contra.

La conservación: punto clave

Cualquier amante de la gastronomía sabe que el vino exige reposo, humedad y una temperatura de entre 10 y 15°C.

Nadie concebiría dejar un gran reserva sobre la encimera, expuesto al sol.

Pero, curiosamente, con el aceite de oliva virgen extra, hemos convivido durante décadas con una paradoja: le exigimos excelencia al agricultor, pagamos por cosechas tempranas de calidad suprema y, al llegar a casa o al restaurante, lo abandonamos junto a los fogones a merced del calor.

Para entender el valor de este dilema, hay que viajar hasta el norte de Granada y conocer la cooperativa olivarera Conde de Benalúa.

Siete décadas de paciencia

En las estribaciones de los Montes de Granada, el olivar es una cultura compartida.

Desde 1954, Conde de Benalúa articula el pulso agrícola de esta comarca.

Lo que comenzó hace más de 70 años como la unión de un grupo de familias campesinas, es hoy una comunidad de más de 2.000 socios agricultores que custodian más de 18.000 hectáreas en régimen de producción integrada y 450 hectáreas dedicadas al cultivo ecológico.

El resultado de esa dedicación colectiva llama la atención. Con cosechas que superan los 37 millones de kilos de aceitunas y una producción que en la última campaña alcanzó los 8 millones de kilos de aceite, la cooperativa se ha consolidado como un referente indiscutible dentro de la D.O.P. Montes de Granada.

Sus dos almazaras punteras, enclavadas en Benalúa de las Villas y Deifontes, representan la fusión perfecta entre la tradición y la tecnología de vanguardia.

No es de extrañar que sus aceites hayan sido reconocidos con varios galardones, como el primer premio a la calidad Amarga y Pica.

Cada gota concentra la identidad de esta tierra granadina: carácter, complejidad aromática, un amargor elegante y picor limpio.

Sin embargo, no basta con elaborar un producto excelente, también hay que saber cuidarlo en casa.

Cómo cuidar del aceite en casa

Conde de Benalúa. Cedida.

Muchas veces dejamos el aceite de oliva olvidado en una alacena calurosa, en el almacén de un restaurante o cerca del horno.

Un grave error, ya que el calor, el oxígeno y la luz son sus peores enemigos, al alterar su sabor.

Para mostrar las graves consecuencias de estas condiciones para el oro verde, el departamento de I+D+i de Conde de Benalúa ha diseñado un ensayo para monitorizar la evolución real de sus propios AOVEs almacenados bajo distintas condiciones térmicas.

Los datos preliminares del laboratorio han confirmado una verdad que ya se sabía: los aceites mantenidos a temperaturas frescas conservan su frescura organoléptica, su brillantez aromática y sus propiedades químicas intactas durante meses, mientras que las muestras sometidas al estrés térmico convencional envejecen a un ritmo superior.

El método Oleofresh

Tras este ensayo, ha surgido una reflexión: si el sector olivarero invierte tanto esfuerzo en mimar la aceituna y el árbol, ¿por qué desentenderse de la temperatura en el momento en que la botella sale de la almazara?

Durante años, la respuesta de la industria ha sido la de limitarse a advertir que el producto debía conservarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz.

Pero ahora, Conde de Benalúa ofrece los métodos necesarios para poder mantener el aceite como merece.

A través del Método Conde de Benalúa – Calidad Oleofresh, la cooperativa ofrece refrigeradores específicos para la conservación de sus AOVEs, tanto para hogares como para el sector de la restauración.

Una nueva cultura del aceite

"Si dedicamos todo nuestro esfuerzo a producir un AOVE de máxima calidad, queremos seguir cuidándolo una vez que sale de nuestra almazara. No queremos limitarnos a recomendar al consumidor o al restaurador que proteja el aceite del calor; queremos facilitarle los medios para hacerlo", explican desde la dirección de la marca.

Al igual que aprendimos a descorchar el vino a su temperatura idónea o a servir el café en taza precalentada, el aceite de oliva virgen extra reclama su lugar de honor.

Con el Método Oleofresh, Conde de Benalúa no solo preserva el sabor de Granada: inaugura una nueva forma de entender y disfrutar el oro líquido.

"Los expertos coinciden: “Para que el virgen extra no pierda aroma, no lo dejes en la encimera, ni cerca de los fogones”, es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Conde de Benalúa.