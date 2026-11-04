La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EP

Entró en vigor: los trabajadores con antigüedad tienen derecho a una mayor indemnización si son despedidos de su empresa

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LO ESENCIAL Las claves La antigüedad del trabajador en una empresa incrementa de forma directa la indemnización en caso de despido. En despidos por causas objetivas corresponden 20 días de salario por año trabajado (máximo 12 mensualidades), y en improcedentes, 33 días (máximo 24 mensualidades). Los periodos trabajados inferiores a un año se calculan mediante prorrateo proporcional por meses. Cumplir el primer año implica haber superado el periodo de prueba, obligando a la empresa a justificar legalmente el despido para extinguir el contrato.

El tiempo que un empleado lleva trabajando en una empresa es uno de los elementos determinantes a la hora de calcular la indemnización que le corresponde cuando la compañía pone fin a su contrato.

En este sentido, cumplir el primer año de servicio implica haber generado una compensación superior a la que se acumula durante los primeros meses de relación laboral.

El Estatuto de los Trabajadores, recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, contempla distintos importes indemnizatorios en función de las causas que motivan la finalización del contrato y de la antigüedad del empleado en la empresa.

En concreto, el artículo 53.1.b establece para el despido por causas objetivas una indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

En el caso del despido improcedente, el artículo 56 fija una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades.

La antigüedad del trabajador

La normativa no establece una cantidad económica concreta que se active automáticamente al cumplir un año. El cálculo depende del salario diario y del tiempo de servicio acumulado.

Los periodos inferiores a un año se calculan de manera proporcional mediante el prorrateo por meses. Así, un trabajador que haya permanecido seis meses en la empresa habrá generado la mitad de la indemnización correspondiente a un año completo.

Por ejemplo, en un despido objetivo, seis meses de antigüedad equivaldrían a 10 días de salario, mientras que al alcanzar los 12 meses se habrían generado los 20 días correspondientes al año completo.

En un despido improcedente, seis meses supondrían 16,5 días de salario, frente a los 33 días que corresponden al año completo.

Por tanto, superar el primer año no crea por sí mismo un nuevo tramo de indemnización, sino que supone haber completado el primer periodo anual de cálculo.

Asimismo, existe otra diferencia importante durante los primeros meses de la relación laboral.

El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores puede poner fin a la relación laboral en los términos establecidos legalmente, sin que exista derecho a la indemnización por despido. Una vez superado este periodo, la empresa debe ajustarse a las causas y procedimientos previstos por la legislación laboral para extinguir el contrato.

Por ello, cuando un trabajador alcanza un año de antigüedad, no solo ha acumulado más tiempo computable para calcular una eventual indemnización, sino que también ha dejado atrás el periodo de prueba.

En consecuencia, la antigüedad tiene un efecto directo sobre el importe de la indemnización. Cuantos más meses y años acumule el trabajador, mayor será la cantidad generada en caso de un despido que dé derecho a indemnización, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.