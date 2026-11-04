Carlos, dueño de un restaurante familiar en Aldeanueva del Camino, un pueblo de 600 habitantes al norte de Extremadura. YouTube - El Xef en Cocina.

Carlos, dueño de un restaurante en un pueblo de 600 habitantes: "Arriesgué mucho, pero ya no pierdo dinero"

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LO ESENCIAL Las claves Carlos transformó su tradicional bar de paso en un restaurante rentable en Aldeanueva del Camino, un municipio de Extremadura con unos 600 habitantes. La reinvención del negocio exigió una inversión de más de 115.000 euros financiados a través de préstamos e hipotecas. Tras un año de cambios, el hostalero afirma haber ganado en calidad de vida y que su negocio ha dejado de dar pérdidas para ser rentable. Su ubicación estratégica atiende a miles de turistas al año, siendo sus callos a 12 euros el plato una de sus especialidades más demandadas.

El mundo de la hostelería a menudo exige reinventarse. Carlos, dueño del restaurante El Casino de Aldeanueva del Camino (Extremadura) es el mejor ejemplo de ello. Antes de la pandemia, su negocio era un bar de paso.

"Vivimos en un pueblo de 600 habitantes, trabajábamos muchas horas para sobrevivir, en verano no parábamos desde que me levantaba hasta que me acostaba", explica en una entrevista de YouTube para El Xef en Cocina.

"Con la pandemia el negocio empezó a caer y nos tuvimos que buscar la vida porque mantener una barra tan grande en un pueblo era imposible", admite. La solución fue transformar el bar en un restaurante que fuese más rentable: "Invertí cerca de 85.000 euros".

"Puse en juego todo mi capital y arriesgué mucho dinero", asegura. A esa importante inversión tuvo que sumarle 30.000 euros más en el mobiliario y la vajilla. "Me he metido en préstamos e hipotecas, teníamos que financiar un negocio tan grande de alguna forma", añade.

Sin embargo, el esfuerzo tuvo su recompensa y tras unos meses muy duros, Carlos confirma que su restaurante ya es rentable: "En un año hemos dejado de perder dinero para empezar a ganarlo, cobramos todos y trabajamos menos".

"Con el bar trabajábamos muchas horas y la rentabilidad no era mucha, con la transición del negocio hemos mejorado en calidad de vida y en el aspecto económico", relata el empresario.

"Al final uno se levanta para ganar dinero y llevarte tu pan a casa", resume.

La figura de su madre

En los momentos más difíciles, la madre de Carlos fue vital para plantear la reinvención del bar: "Mi madre se sentó un día conmigo y me dijo que creyéramos en nosotros, que lo apostásemos todo a lo que queríamos y sabíamos hacer".

Pese a que su restaurante se encuentra en un pueblo de unos 600 habitantes, el propietario y cocinero asegura que por su local pasan entre 5.000 y 6.000 personas.

Una ubicación estratégica

Y es que el negocio se ubica en una zona de paso que recibe muchos viajeros durante las temporadas turísticas.

"Hay familias que bajan a la playa a veranear del País Vasco, Santander, Barcelona... y a la vuelta su obligación es parar aquí a por los callos", expone Carlos. Y es que sus callos son una de las especialidades de El Casino: "Cada platito son 12 euros".

Su demanda de trabajo en verano es tal, que tuvieron que dejar de preparar croquetas: "No las hacemos porque no es rentable estar dos tardes en la cocina haciéndolas para que se vendan en una mañana".

"Si apuestas por un buen producto y un servicio local limpio, la gente lo sabe apreciar", concluye Carlos.