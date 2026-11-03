Óscar López rinde cuentas sobre su patrimonio: cuatro casas y un sueldo de 84.377 euros

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LO ESENCIAL Las claves Óscar López cuenta con cuatro viviendas y un garaje repartidos entre Madrid y Segovia, con un valor catastral de bienes inmuebles que alcanza los 279.502 euros. El ministro de Transformación Digital percibió un sueldo de 84.377 euros en 2025 y llegó a cobrar 122.894 euros como director del Gabinete de Presidencia. En su declaración de bienes figuran 60.000 euros en cuentas corrientes y dos préstamos hipotecarios con saldos pendientes de amortizar. López se ha visto envuelto en la polémica por el desahucio de un inquilino de un piso de Muface, defendiendo la intervención del mercado inmobiliario.

La vivienda está claro que se va a convertir en un auténtico ‘campo de batalla’ de cara a las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De hecho, ya en la precampaña se está demostrando que va a ser así.

El desahucio de Maricarmen o las acampadas en diferentes puntos de España son sólo el ‘pistoletazo de salida’. Y todos lo grupos parlamentarios intentarán sacar el mayor rédito a esta problemática que viene de lejos.

En esta vorágine de medidas puestas sobre la mesa, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha visto envuelto en la polémica por el desahucio de un inquilino que habita una de las viviendas de Muface. “Es una entidad pública que gestiona pisos públicos para todos y no un fondo buitre”, respondió el ministro a la información publicada por un medio de comunicación.

Cuatro viviendas y un garaje

¿Cuál es el patrimonio de Óscar López? Para responder, nada mejor que acudir a su declaración de actividades, bienes y rentas que presentó al arrancar la XV Legislatura (es decir, en agosto de 2023). Vayamos por partes.

En el capítulo de bienes e inmuebles, el ministro declaró cuatro viviendas y un garaje. Todos repartidos entre Madrid y Segovia.

Así, tiene un piso que es completamente de su propiedad en Madrid y que adquirió en el año 2006. También en la capital dispone del 25% de otra vivienda gracias a una herencia que recibió en 2022.

Ese mismo año, y también por herencia, se hizo con el 25% de otra vivienda en Segovia. Y en la propia ciudad adquirió en copropiedad otra en el año 2020. El garaje, por su parte, también lo adquirió en Segovia y al 50% ese mismo año.

Según aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el valor de los bienes inmuebles asciende a 279.502 euros.

En el capítulo de activos financieros y rentas, declaró 60.000 euros en una cuenta corriente de CaixaBank. En la misma entidad poseía una hipoteca de 455.500 euros con un saldo pendiente de 333.500 euros.

También tiene abierta otra hipoteca con Kutxabank, en este caso suscrita al 50%, y pendiente de amortizar la cantidad de 122.000 euros.

Y, según el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE), su sueldo del año 2025 como ministro ascendía a 84.377,67 euros. Siendo director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, llegó a percibir 122.894 euros.

“La vivienda es el gran reto de nuestro tiempo”, escribió en X anunciando la Conferencia de Vivienda que el PSOE organizó en Madrid. Y, en la misma, no sólo defendió la necesidad de intervenir este mercado sino que llegó a afirmar que, en zonas como Ibiza y Mallorca, “es imposible tener una vivienda para un trabajador”.