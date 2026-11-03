La nueva película de Searchlight Wild Horse Nine se estrena el 13 de noviembre exclusivamente en cines.

Llega a España el estreno de cine más esperado: una comedia con John Malkovich ambientada en los años 70

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LO ESENCIAL Las claves La comedia negra 'Wild Horse Nine', dirigida por Martin McDonagh y ambientada en Chile poco antes del golpe de Estado de 1973, se estrena en los cines de España el próximo 13 de noviembre. El reparto estelar incluye a John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits y Parker Posey, entre otros destacados actores. La película ha recibido elogios de la crítica y pasó por festivales como el de Venecia, donde John Malkovich ganó el premio a Mejor Actor, y San Sebastián.

Próximamente Martin McDonagh regresará a la gran pantalla con Wild Horse Nine, una comedia negra que combina un reparto de primer nivel, un escenario tan emblemático como la Isla de Pascua y una historia ambientada en uno de los momentos más convulsos de la historia reciente de Chile.

La nueva película de Searchlight llega a los cines el próximo 13 de noviembre con una propuesta que invita a disfrutar del cine en pantalla grande.

¿De qué trata Wild Horse Nine?

La historia de Wild Horse Nine se sitúa poco antes del golpe de Estado en Chile en 1973. Los agentes de la CIA Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell) reciben la orden de viajar desde Santiago hasta la Isla de Pascua por parte de su jefe, MJ (Steve Buscemi).

En este remoto paraíso, rodeados por las emblemáticas estatuas de la isla, ambos compañeros tendrán que enfrentarse a su pasado y a las conspiraciones del presente.

Mientras tanto, la relación de Chris con dos estudiantes rebeldes, interpretadas por Mariana di Girolamo y Ailín Salas, amenaza con cambiar el rumbo del viaje.

Con este punto de partida, la película desarrolla una trama en la que confluyen personajes complejos, tensiones políticas y situaciones marcadas por el humor negro.

¿Cuándo y dónde se estrena?

Wild Horse Nine se estrena el 13 de noviembre exclusivamente en cines. Una propuesta que invita a disfrutar del buen cine en pantalla grande.

Dirigida y escrita por el ganador del Óscar Martin McDonagh (Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri, The Banshees of Inisherin), el reparto reúne a John Malkovich, dos veces nominado al Óscar; Sam Rockwell, ganador de la estatuilla; y Steve Buscemi, junto a Mariana di Girolamo, Ailín Salas, Tom Waits y Parker Posey, conocida también por su participación en The White Lotus.

Un fotograma de la película. Cedida

La película supone, además, un nuevo encuentro entre McDonagh y Searchlight Pictures, Blueprint Pictures y Film4, con las que ya colaboró en The Banshees of Inisherin, nominada a nueve premios Óscar.

Recorrido por los festivales

Antes de su llegada a las salas españolas, Wild Horse Nine ha pasado por dos citas destacadas del calendario cinematográfico: el Festival de Venecia, donde John Malkovich obtuvo el premio a mejor actor por su interpretación.

Más recientemente, en septiembre, el largometraje el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dentro de la sección Perlak, que selecciona algunas de las películas más destacadas del año.

La película también ha recibido excelentes valoraciones de la crítica española. El Mundo la define como “un prodigio de cine”, mientras que El Confidencial la califica de “maravillosa e inmensa”. Por su parte, la SER destaca su “guion brillante”.

El nuevo estreno de Searchlight Wild Horse Nine llega a las salas el próximo 13 de noviembre como una de las propuestas cinematográficas más esperadas de este otoño. Una comedia oscura pensada para descubrir en la gran pantalla y disfrutar de la experiencia de volver al cine.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Searchlight.