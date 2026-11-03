Una frutera en España: "Un kilo de patata en un supermercado está a 1,90 €, en una frutería de barrio la tenemos a 0,99 €"

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LO ESENCIAL Las claves Una frutera comparte en redes una comparativa entre los precios de su comercio de barrio y los de una gran cadena de supermercados. La mayor diferencia de precio se observa en productos de consumo diario como la patata, que cuesta 0,99 €/kg en la frutería frente a 1,95 €/kg en el supermercado. Otros alimentos como los plátanos de Canarias y la ciruela roja resultan notablemente más baratos en el pequeño comercio especializado. El formato de venta al peso en las fruterías permite a los consumidores comprar solo la cantidad necesaria y controlar mejor su gasto diario.

Comprar fruta y verdura en una frutería de barrio puede salir más barato que hacerlo en un supermercado. Aunque existe la percepción de que los pequeños comercios tienen precios más elevados, las diferencias entre ambos canales dependen del producto, la temporada y el formato de venta.

Para demostrarlo, una frutera española (@frutasflorez), compartió una comparativa de cinco alimentos habituales en la cesta de la compra. En dicho vídeo, la protagonista enfrentaba los precios de su establecimiento con los de una gran superficie en España.

Su objetivo era desmontar la idea de que acudir a una tienda especializada se traduce en gastar más dinero. Así lo hacía a través de comparar los precios de los plátanos de Canarias, la ciruela roja, la manzana roja Royal, los calabacines y las patatas. Todos ellos alimentos de consumo prácticamente diario.

La diferencia de precios

La primera comparación corresponde a los plátanos de Canarias. En su frutería los vende a 1,10 euros el kilo, mientras que en Mercadona cuestan 2,50 euros, según los precios que muestra. Una diferencia de 1,40 euros que también aparece en otros alimentos de consumo habitual.

Otro de los ejemplos es la ciruela roja. La comerciante asegura que tiene ese producto a 1,35 euros el kilo, frente a los tres euros que señala el supermercado en su página web. En el caso de la manzana roja Royal, su precio es de 1,65 euros, mientras que en la cadena de distribución alcanza los 2,10 euros.

La comparativa continúa con los calabacines, que vende a 1,25 euros frente a los 1,50 euros del supermercado.

Sin embargo, es la patata la que protagoniza una de las diferencias más llamativas: en su establecimiento cuesta 0,99 euros el kilo, mientras que en el supermercado se sitúa en 1,95 euros. También ofrece una variedad de patata asturiana a 1,60 euros.

No obstante, las diferencias que muestra esta frutera ponen de manifiesto que los pequeños comercios pueden competir en precio con las grandes superficies, especialmente cuando trabajan con productos de temporada y una elevada rotación de mercancía.

Aunque hay que tener en cuenta que no existe una regla universal que determine qué establecimiento resulta más económico.

El formato también influye: las fruterías suelen vender a granel, mientras que los supermercados ofrecen determinados productos en bandejas o mallas de varios kilos que pueden reducir el coste por unidad.

Además, comprar al peso permite llevar únicamente la cantidad necesaria, algo que puede ayudar a controlar el gasto y evitar desperdiciar alimentos. Por eso, comparar el precio por kilo, el origen y la variedad de cada producto resulta fundamental antes de decidir dónde llenar la cesta de la compra.