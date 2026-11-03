Ada Colau, 52 años, sobre la vivienda: "En 15 años de alquiler pagué más de 200.000 euros. Nunca he comprado una casa"

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LO ESENCIAL Las claves Ada Colau liderará la candidatura de Frente Amplio en las elecciones generales del 29-N y vuelve a situar la vivienda como su prioridad política. La exalcaldesa de Barcelona afirma haber pagado más de 200.000 euros en alquiler durante 15 años y denuncia las dificultades para afrontar las rentas con un único sueldo. Colau desmiente poseer propiedades inmobiliarias y asegura que nunca ha comprado una casa, defendiendo su decisión de no haber adquirido ninguna vivienda. Destaca que renunció a más de 400.000 euros en sueldos y dietas durante su etapa en el Ayuntamiento de Barcelona debido a los límites éticos de su formación.

Ada Colau se ha postulado como la candidata a la izquierda de Pedro Sánchez durante estas elecciones generales del 29-N. La exalcaldesa de Barcelona encabezará la lista de Frente Amplio, la coalición electoral de izquierdas que agrupa a formaciones como Más Madrid, Sumar o Comuns.

Al igual que durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Barcelona (2015 y 2023), Colau ha situado el acceso a la vivienda y el combate contra la especulación inmobiliaria entre el centro de sus prioridades políticas.

Durante una entrevista en Cara al Show, la dirigente relató cómo la crisis del alquiler le ha afectado en primera persona tras abandonar este verano la vivienda en la que residió durante más de 15 años para buscar un nuevo hogar.

Colau y la vivienda

Tras el estallido de la crisis financiera de 2008, Ada Colau cofundó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, plataforma desde la que cobró notoriedad estatal frenando desahucios a pie de calle y denunciando los abusos bancarios en la Ciudad Condal.

Ese capital político la llevó a liderar en 2014 la confluencia municipalista Guanyem Barcelona. Un año después ganó las elecciones municipales de Barcelona, erigiéndose en una de las figuras de izquierda con mayor popularidad en Cataluña.

Así, en su intervención televisiva durante la precampaña electoral con la que pretende dar el salto a la política nacional, Colau detalló las dificultades que afronta para alquilar en solitario: "Desde antes de ser alcaldesa estaba en ese piso pero entré con mi expareja".

No obstante, después de su divorcio hace cuatro años, la dirigente explicó que, con un único sueldo, la renta actual se ha vuelto inasumible.

En ese sentido, responsabilizó al "capitalismo" y al "patriarcado" como cómplices de que no pudiese permitirse el alquiler: "Promueven un tipo de familia para que haya, como mínimo, dos sueldos y exprimirlo al máximo, poner los alquileres lo más caro posibles".

Incluso daba cifras a lo que ha pagado durante este periodo residiendo en el piso. "No puedo estar en ese piso en el que he estado 15 años y calculo que a las propietarias les habré dado más de 200.000 euros con ese alquiler", indicaba.

Asimismo, la candidata de Frente Amplio aprovechó su participación para desmentir los bulos difundidos sobre su patrimonio durante su etapa en el consistorio: "Me han puesto un imperio inmobiliario en los barrios más caros de Barcelona pero era todo mentira. No me he comprado ninguna casa".

En esta línea, reivindicó que a lo largo de sus mandatos renunció a percibir íntegramente el salario municipal. "Renuncié a más de 400.000 euros entre sueldo y dietas. Me podría haber comprado una casa simplemente con el sueldo que tenía legalmente y no lo hice", apuntaba en el programa de Marc Giró.

Colau aludía a la iniciativa de Barcelona en Comú durante su mandato. El sueldo de la alcaldía rondaba los 100.000 euros brutos anuales. Los cargos de su partido se autoimpusieron un límite de ingresos netos mensuales.

La diferencia entre ese tope ético y la nómina oficial se transfería a la organización para financiar proyectos sociales y la estructura del partido, un mecanismo que la oposición cuestionó al exigir que los fondos debían haber retornado directamente a las arcas públicas del Ayuntamiento.