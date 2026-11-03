Si te ha tocado trabajar en una mesa electoral este 29-N pero no puedes acudir, tienes 7 días para notificarlo. Unaihuiziphotography.

Una abogada lo confirma: "Si te toca trabajar en una mesa durante las elecciones y no lo haces, puedes ir a la cárcel"

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LO ESENCIAL Las claves Acudir a la mesa electoral tras ser convocado como presidente, vocal o suplente es un deber obligatorio regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). No presentarse el día de las elecciones puede acarrear sanciones de prisión de tres meses a un año o multas de seis a veinticuatro meses. El delito electoral se consuma en el momento de la no comparecencia a la hora fijada, siendo irrelevante que la mesa logre constituirse o que el infractor acuda más tarde. Las excusas justificadas deben alegarse ante la Junta Electoral de Zona en los 7 días posteriores a la notificación o con un mínimo de 72 horas de antelación si surge un imprevisto.

Las elecciones generales del 29-N están cada vez más cerca. Durante estos días, muchos ciudadanos han sido convocados para trabajar en las mesas electorales. Si eres uno de ellos y estás pensando en hacer caso omiso, debes saber que puedes tener repercusiones legales importantes.

Y es que el cargo de presidente, vocal o suplente de una mesa es obligatorio mediante la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Por tanto, de no acudir el día de los comicios, la persona podría "incurrir en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses", alerta para EL ESPAÑOL Mariona Llonch, abogada reusense.

¿Puedo acabar en la cárcel?

"La respuesta jurídica es que sí, puesto que el artículo 143 de la LOREG contempla la pena de prisión", explica la jurista.

"El delito se consuma desde el momento en que no se comparece a la hora indicada", añade. En este sentido, Llonch matiza que no importa si la mesa se constituye con normalidad y funciona correctamente, el delito ya se habría cometido por el simple hecho de no presentarse.

Mariona Llonch, abogada. Imagen cedida.

¿Y si me presento a primera hora y me voy? La abogada advierte que esta conducta también constituye un delito electoral, ya que el desempeño de las funciones también es obligatorio por ley.

Eso sí, explica que se puede alegar una causa justificada para no tener que trabajar durante los comicios. Para ello deberemos dirigirnos a la Junta Electoral de Zona durante los 7 días posteriores a haber recibido la notificación.

También servirá un preaviso con al menos 72 horas de antelación a las elecciones cuando surja un imprevisto. Avisar en los plazos previstos por la Ley no es cosa menor, ya que como expone Llonch, "no solo sanciona el no ir, sino la no comunicación previa".

Así lo confirma la jurisprudencia. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo n.º 11/2013 confirmó una condena a un suplente de una mesa con un 91 % de discapacidad física.

Esto se debió a que aun teniendo la imposibilidad real de acudir al colegio electoral, no lo notificó a tiempo a la Junta Electoral. Otra sentencia del Tribunal Supremo, la n.º 307/2010, condenó por delito electoral a otro suplente que llegó con retraso a la mesa.

Y es que al tratarse de un delito de simple actividad, resultó "absolutamente indiferente" que la persona se presentase horas más tarde o que incluso fuera a votar. Como advierte Llonch, la infracción se comete al no estar presente cuando se constituye la mesa.