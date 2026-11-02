Montaje de Sergio Sánchez con Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Redes sociales / Europa Press

El asesor laboral y fiscal analiza qué pasa si una persona opta por la jubilación anticipada a los 62 años en vez de hacerlo a la edad ordinaria. Más información:

Sergio Sánchez: “Si tienes la casa pagada, no tienes hijos a tu cargo ni gastos extra, yo dejaría de trabajar”

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LO ESENCIAL Las claves El asesor Sergio Sánchez aconseja adelantar la jubilación si se tiene la vivienda pagada, sin hijos a cargo ni gastos extraordinarios. Adelantar la edad de retiro conlleva penalizaciones económicas en la pensión que son permanentes para el resto de la vida. Jubilarse dos años antes puede suponer cobrar hasta 450 euros menos al mes en comparación con la pensión ordinaria. El experto recomienda valorar la estabilidad financiera y el desgaste profesional frente a la pérdida de ingresos al tomar la decisión.

A la hora de deshojar la margarita sobre si jubilarse antes de la considerada como edad ordinaria son varios los aspectos que deben ser tenidos en cuenta. Uno de ellos es que, hacerlo, conlleva una serie de penalizaciones económicas permanentes.

Así de claro lo deja el asesor laboral y fiscal Sergio Sánchez en redes sociales. Pero también es rotundo al afirmar que “si tienes la casa pagada, no tienes hijos a tu cargo ni gastos extraordinarios, yo, sin dudar, dejaría de trabajar”.

Te contamos a continuación, y de la mano del experto, todos los aspectos que deben ser puestos en la balanza para optar a dicha jubilación anticipada, o no.

Antes de tiempo

Sergio Sánchez responde a una persona en redes sociales que dice tener 62 años y le corresponde jubilarse a los 65 años. Por lo tanto, tiene más de 38 años cotizados. Pero quiere jubilarse antes de tiempo.

Con estos datos, si se jubilara a los 65 años, su pensión sería, en el ejemplo que pone el experto laboral y fiscal, de 1.700 euros.

Si lo hiciera con un año de antelación, esa cantidad sería de 1.550 euros (es decir, 150 euros menos al mes); y, en el caso de hacerlo con dos años de antelación, se desinflaría hasta los 1.250 euros. Por lo tanto, 450 euros menos al mes.

“Son 450 euros menos hasta el fin de tus días”, afirma Sergio Sánchez. Y remarca la siguiente idea: “No es que cobres eso un año, cobras eso toda tu vida”.

De esta manera, y viendo el vaso medio vacío, la idea de jubilarse anticipadamente no es buena. ¿Pero qué pasa si se ve el vaso medio lleno?

“Si tienes la casa pagada, no tienes hijos a tu cargo ni gastos extraordinarios... yo sin dudar dejaría de trabajar”, aconseja el experto.

Porque si esa persona cuenta con estabilidad financiera y puede vivir con la cuantía resultante (recordemos, 1.250 euros al mes si adelanta la jubilación dos años), compensa ganar calidad de vida y adelantar el retiro.

¿Qué aspectos debe tener en cuenta para dar este paso? Por ejemplo, si tiene su vivienda completamente pagada y libre de cargas.

Pero hay más: si ya no tiene hijos a su cargo o personas dependientes; si carece de deudas pendientes (por ejemplo, ha comprado un coche nuevo) o grandes desembolsos previstos a corto plazo; su nivel de desgaste profesional; y, sobre todo, ver si puede mantener sus necesidades vitales y su nivel de vida con esa cantidad.

En definitiva, adelantar la jubilación conlleva un coste económico de por vida, pero si sus circunstancias se lo permiten, podrá ganar tiempo para sí mismo (otra cosa es que le guste o no su trabajo).