Una embarcación de Salvamento Marítimo rescata a varias decenas de migrantes. Salvamento Marítimo

Al menos siete muertos en una patera que se dirigía a Lanzarote con 139 inmigrantes a bordo

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LO ESENCIAL Las claves Al menos siete personas han muerto en una embarcación neumática rescatada con 139 migrantes a bordo a 150 kilómetros de Arrecife. Salvamento Marítimo solo pudo recuperar dos cadáveres de la neumática; los supervivientes explicaron que los otros cinco cuerpos fueron arrojados al mar. Otras dos embarcaciones han sido auxiliadas en las últimas horas en Lanzarote y El Hierro, sumando casi 150 personas rescatadas en la ruta atlántica. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado las nuevas muertes y criticado la falta de respuestas por parte del Gobierno de España ante el repunte migratorio.

Siete personas han fallecido en una embarcación neumática con 139 inmigrantes a bordo rescatada esta madrugada a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife (Lanzarote), han informado a la agencia Efe fuentes de Salvamento Marítimo.

De los fallecidos solo se han recuperado dos cadáveres que seguían en la embarcación, ya que los otros cinco fueron arrojados por la borda al Atlántico en circunstancias que aún estar por aclarar, de acuerdo con el testimonio de los supervivientes.

La Guardamar Urania rescató la embarcación hacia las 5:20 horas, con 132 supervivientes, 120 hombres y 12 mujeres, y los conduce a Lanzarote.

Además de esta neumática, la Salvamar Acrux ha rescatado a primera hora de este lunes otra embarcación con 59 varones magrebíes, a 8 kilómetros de la costa norte de Lanzarote, que ha sido conducida a puerto.

Asimismo, la Salvamar Navia ha trasladado un cayuco con 90 inmigrantes al puerto de La Restinga, en El Hierro, adonde han llegado a las 7:45 horas.

"Se están cumpliendo las peores previsiones. La ruta atlántica vuelve a cobrarse vidas, esta vez frente a Lanzarote", ha lamentado el presidente canario, Fernando Clavijo.

"No son las primeras muertes de los últimos días. Detrás de cada una hay una vida, una historia y una familia. Y mientras seguimos lamentando fallecidos y se confirma el repunte de la ruta migratoria, seguimos sin respuestas del Gobierno de España", ha añadido.