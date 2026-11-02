Isabel Rodríguez, propietaria de tres casas y dos garajes: “Nos encontramos en los máximos de vivienda en alquiler”

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LO ESENCIAL Las claves La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, asegura que el mercado se encuentra en máximos de vivienda en alquiler y denuncia un incremento en la especulación inmobiliaria. Según su Declaración de Bienes de 2023, Rodríguez declaró siete inmuebles en Ciudad Real: tres viviendas, dos aparcamientos y dos trasteros, además de ingresos anuales por alquiler de 5.130 euros. La titular de Vivienda percibió una retribución anual de 84.650,52 euros como ministra durante el año 2025.

Si de algo se va a hablar de aquí a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre es de vivienda. Precios en máximos históricos, selección por parte de los propietarios de los futuros inquilinos, inquiokupación, menor oferta...

Aunque este último punto, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, no lo ve de la misma manera que las estadísticas: “No hay menos viviendas en alquiler, sino que nos encontramos en los máximos de vivienda en alquiler”, afirmó en Antena 3.

Y añadió: “En nuestro país hay más estabilidad gracias a este Gobierno, que pasó de contratos de tres años a contratos de cinco años, y por tanto, menos rotación".

Ingresos

Isabel Rodríguez ha dejado claro que lo que está pasando en el mercado inmobiliario es que hay más especulación. Y el hecho de que hayan desaparecido 400.000 viviendas de alquiler desde que el PSOE gobierna (año 2018), tal y como indicó Idealista, se debe a que cada vez hay menos gente viviendo de alquiler.

Asimismo, recalcó que la vivienda ya no es un bien de interés social sino que se ha convertido en un activo financiero como lo es el oro o las acciones. Y que esos inversores han visto en los pisos turísticos una importante fuente de ingresos.

Hablando de ingresos por alquiler, la ministra de Vivienda declaró ingresos por alquiler de 5.130 euros anuales en el año 2022. Así lo indicó en la Declaración de Actividades, Bienes y Rentas que presentó al arrancar la XV Legislatura (es decir, en agosto de 2023).

Por aquel entonces, la diputada del PSOE por Ciudad Real declaró poseer siete propiedades repartidas de la siguiente manera: tres viviendas, dos plazas de aparcamiento y dos trasteros.

Todas ellas en Ciudad Real, su tierra de origen donde fue alcaldesa de Puertollano. ¿Y cuándo las adquirió?

Una vivienda la compró en 2004 al 50% de pleno dominio; la segunda, en 2011, también al 50%; y, la tercera, en 2018, en este caso, al 100% del pleno dominio.

Si ponemos el foco en los trasteros, uno de ellos lo adquirió en 2004 al 50% de pleno dominio. El otro, ya en 2011, y con el mismo porcentaje. Y, sobre las plazas de garaje, se hizo con la primera en 2004 (al 50%) y, la segunda, en 2018 (al 100%).

Otro dato a reseñar de su declaración de 2023 es que, de esos inmuebles, tres tenían créditos hipotecarios (tres en los que tenía la mitad de participación).

Uno, de 88.400 euros, de los que le quedaba por saldar 39.510,21 euros; otro, de 17.400 euros, con un saldo pendiente a pagar de 8.447,75 euros; y, el tercero, de 90.000 euros. En este caso, la cantidad pendiente era de 87.042,68 euros.

¿Más posesiones? 13.511,07 euros en una cuenta corriente; un plan de pensiones de 10.790 euros; un Seat Ibiza; y un Volkswagen Passat.

¿Y cuál es su salario? Según el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE), su retribución como ministra de Vivienda en 2025 fue de 84.650,52 euros. Bastante por debajo de otros puestos dentro del ministerio, como el de la secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Leire Iglesias, que supera los 137.000 euros.