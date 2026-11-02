El Gobierno lo confirma: no se elevará el periodo de cálculo de la pensión ni los años cotizados para cobrarla

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LO ESENCIAL Las claves Elma Saiz confirma que no se ampliará el periodo de cálculo de las pensiones ni los años exigidos de cotización. El Gobierno asegura la continuidad en el aumento del SMI y confirma que seguirá exento de tributar en el IRPF. La ministra rechaza la quiebra del sistema por el 'baby boom', destacando una 'hucha de las pensiones' cercana a los 20.000 millones. El gasto mensual en pensiones marca un nuevo récord al alcanzar los 14.450 millones de euros en octubre.

Son cerca de 9,5 millones de personas las que reciben una pensión pública en España. Y, ahora que estamos a las puertas de unas elecciones generales (se celebrarán el próximo 29 de noviembre), se preguntan qué va a pasar con dicha pensión.

Sin duda, será uno de los puntos fuertes que cada una de las opciones políticas que se presentarán tendrán en su programa. ¿Se elevará el periodo de cálculo de la pensión? ¿Ocurrirá lo mismo con los años cotizados?

Ni una cosa ni otra. Así de claro lo ha dejado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. “En absoluto”, ha afirmado en la Cadena SER.

SMI

Saiz ha subrayado en dicha entrevista que “en absoluto se contempla ampliar el periodo de cálculo de las pensiones o ampliar los años cotizados necesarios”.

También ha dejado meridianamente claro que el Gobierno continuará aumentando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que, el mismo, estará exento en el IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas).

Sobre el déficit del sistema público de pensiones, ha sido clara al indicar que “hay 2,5 cotizantes por pensionistas, más de 22,6 millones de afiliados y una hucha de las pensiones que cerrará el ejercicio rondando los 20.000 millones de euros”.

Y sobre otro de los temas candentes, el referido a la llegada de la generación del ‘baby boom’ a la jubilación, ha sido tajante al rechazar que el sistema vaya a quebrar por este motivo.

En el caso de las transferencias del Estado para sufragar las pensiones, no ha dudado en indicar que se trata “de algo absolutamente normal”. De hecho, apuntó que “pasa en sistemas similares al nuestro” y que, por lo tanto, no se trata de “algo extraordinario”.

Recordemos que la pensión media de jubilación en España se situó en 1.577,60 euros mensuales en el mes de octubre. En conjunto, hablamos de un gasto de 14.450 millones de euros (nuevo récord). Un 6,3% más que en el mismo mes de 2025.

Dicho gasto se reparte de la siguiente manera: 10.692 millones de euros (pensiones de jubilación), 2.289,8 millones (viudedad), 1.333,8 millones (incapacidad permanente), 184,6 millones (orfandad) y 38,8 millones (en favor de familiares).

Por último, indicar que durante 2026 se han producido 282.221 nuevas altas de pensión de jubilación.