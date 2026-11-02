Fernando, 39 años, dejó la ciudad por un pueblo: "Pagar 800 euros por una habitación con 40 años no tiene sentido"

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LO ESENCIAL Las claves Fernando dejó la ciudad por el pueblo soriano de Benamira hace 17 años para evitar el elevado coste de los alquileres en el entorno urbano. Con un sueldo neto de 1.500 euros como conservador de carreteras y al vivir en la casa familiar, logra ahorrar unos 700 euros al mes. Es el único residente continuo del pueblo durante más de 200 días al año, donde vive solo en un entorno de 58 casas. A pesar de tener el hospital a 90 kilómetros y gastar 400 euros mensuales en gasolina, descarta volver a la ciudad por la calidad de vida.

Vivir en una gran ciudad se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para miles de personas. Cansado de no llegar a final de mes, Fernando decidió hacer las maletas para mudarse a Benamira, un diminuto pueblo de la provincia de Soria.

Lo que empezó como una escapada provisional de cuatro meses terminó transformándose en una decisión que dura ya 17 años. El protagonista, con raíces familiares en ese mismo pueblo, critica las abusivas rentas urbanas: "¿Dónde vas con 40 años pagando 700 u 800 euros por una habitación? No tiene sentido".

Actualmente trabaja como conservador de carreteras y cobra unos 1.500 euros netos al mes. Su jornada diaria no dista mucho de una normal, aunque cuenta con una enorme ventaja con respecto al resto: tarda apenas 15 minutos en llegar a su trabajo cada mañana desde su casa.

Así distribuye sus gastos

El coste de la vida en Benamira le permite estirar el sueldo como jamás imaginó en la ciudad. Al residir en la casa familiar no paga alquiler ni hipoteca, la factura de la luz ronda los 40 euros mensuales y destina cerca de 400 euros a llenar el carro de la compra.

La partida más pesada de sus cuentas va a parar al coche, al que destina hasta 400 euros al mes de gasolina. En la zona no hay transporte público, por lo que disponer de vehículo propio es fundamental para trabajar, cumplir recados o desplazarse por los alrededores.

Aun con ese gasto fijo en carburante, la contención en el resto de recibos le deja un colchón económico envidiable. Controlando sus salidas cotidianas, Fernando logra guardar unos 700 euros al mes en el banco, una cantidad impensable para cualquiera que viva de alquiler en una gran ciudad.

Durante más de 200 días al año, Fernando es el único habitante que se hospeda de continuo en Benamira. Lejos de agobiarse por la soledad de sus 58 casas, defiende su tranquilidad en el canal de YouTube de Diego Revuelta: "Llevo la misma vida que alguien de Madrid, pero tardo quince minutos en llegar al trabajo".

Fernando, único habitante de un pueblo de Soria. YouTube (Diego Revuelta)

La rutina del pueblo se anima en verano, cuando llegan viajeros e hijos del municipio para dar ambiente a las calles. Sin embargo, la transición al otoño está marcada por el silencio, por lo que Fernando retoma su aislamiento, compaginando el trabajo con el cuidado del huerto.

Aunque reconoce que tener el hospital a 90 kilómetros es un inconveniente, descarta por completo volver al entorno urbano. El arraigo a las raíces de sus abuelos y la paz del entorno le compensan de sobra: "Para estar triste en la ciudad prefiero mil veces estar feliz aquí en el pueblo".