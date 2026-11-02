David Jiménez, abogado: “Los hijos pueden acabar en un pleito con la ex pareja de su padre o madre por la herencia”

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LO ESENCIAL Las claves El divorcio o un nuevo matrimonio no anulan automáticamente un testamento anterior; el abogado David Jiménez advierte que los hijos podrían terminar en pleitos judiciales para revocar los derechos del ex cónyuge. Todos los hijos tienen exactamente los mismos derechos a la legítima herencia, sin importar si son de relaciones anteriores, actuales, matrimoniales o extramatrimoniales. Si no se especifica en un nuevo testamento, el ex cónyuge mantendría la administración de los bienes heredados por los hijos menores de edad de la relación anterior. Los hijastros no heredan nada salvo que se les incluya explícitamente en el testamento, y tributan con impuestos más altos al ser considerados por Hacienda un parentesco más lejano.

La situación es bastante común: familias que se deshacen y que, más adelante, acaban formando nuevas familias. Pero surge la pregunta: ¿Qué ocurre con el testamento cuando se trata de familias reconstituidas?

“Lo primero que hay que saber es que el testamento no se anula solo. Ni el divorcio ni un nuevo matrimonio lo revocan”, afirma David Jiménez, abogado experto en herencias y fiscalidad, a EL ESPAÑOL.

Y añade: “Sigue vigente hasta que se otorga otro. Lo que sí hace la ley es quitar al ex cónyuge divorciado, o al separado legalmente o de hecho, su legítima y sus derechos si no hay testamento”.

El también economista y empresario advierte que “lo delicado es cuando el testamento antiguo nombraba heredero al ex cónyuge. El Tribunal Supremo entiende que, si se le nombró por su condición de esposo o esposa, esa disposición deja de tener efecto con el divorcio”.

Pero matiza: “No ocurre de forma automática. Si el ex cónyuge no lo acepta, notarios y registradores exigen que lo declare un juez. En la práctica, los hijos pueden acabar en un pleito con la ex pareja de su padre o de su madre”.

Hijos

Llegados a este punto, el CEO de Eyco abogados no duda en lanzar el siguiente consejo: “Tras un divorcio, hay que ir al notario y hacer testamento nuevo. En Cataluña la regla es distinta: allí el divorcio deja sin efecto por ley lo que se dispuso a favor del ex cónyuge”.

La cuestión que surge ahora es qué sucede si hay hijos de la anterior relación. “Tienen exactamente los mismos derechos que los hijos que vengan después. La ley no distingue entre hijos de un matrimonio u otro, ni entre hijos matrimoniales o no”.

Y concreta: “Todos son herederos forzosos y comparten la legítima, que en Derecho común son dos tercios de la herencia. Rehacer la vida no reduce sus derechos. Lo que sí cambia es que aparece alguien más con derechos: el nuevo cónyuge”.

En esta situación, hay un detalle que mucha gente desconoce. “Si fallecemos con hijos menores de la relación anterior, quien administrará lo que hereden será, en principio, el otro progenitor, es decir, nuestro ex cónyuge. Se puede evitar en el testamento, nombrando a otra persona para administrar esos bienes. Pero hay que dejarlo dicho de forma expresa”, sostiene David Jiménez.

Actual pareja

Otra cuestión relevante es qué ocurre si tenemos hijos con la actual pareja. “Heredan en igualdad con sus hermanos de la relación anterior. Lo que establece la diferencia es la situación de la pareja”, indica el abogado. Veamos los diferentes casos.

“Si nos hemos casado, el nuevo cónyuge tiene derecho por ley al usufructo de un tercio de la herencia. Es decir, puede usar y disfrutar esa parte, o cobrar sus rentas, de por vida. Ese usufructo pesa también sobre lo que reciben los hijos del primer matrimonio”, explica David Jiménez.

Y continúa: “Si somos pareja de hecho, en el Código Civil la pareja no tiene ni legítima ni derechos si no hay testamento. Si no la incluimos expresamente, no recibe nada. En algunos territorios con derecho propio y en Cataluña, la pareja estable sí tiene derechos hereditarios”.

Por último, concluye indicando que “los hijos de la pareja, es decir, nuestros hijastros, no heredan nada de nosotros salvo que los incluyamos en el testamento. Además, fiscalmente tributan bastante más que un hijo, porque Hacienda los encuadra en un grupo de parentesco más lejano. Solo la adopción los equipara a los hijos”.