Pilar de la Granja, economista: "El que tenía un inmueble alquilado lo vendió, son 730.000 ventas en 1 año"

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LO ESENCIAL Las claves En agosto, la compraventa de viviendas creció un 3,5% y las hipotecas concedidas aumentaron un 2%, aunque la cifra interanual de operaciones cae un 1% con 730.000 ventas en los últimos doce meses. Expertos como Pilar de la Granja señalan que parte del repunte de ventas procede de la retirada de inmuebles del mercado de alquiler debido a la nueva regulación del Gobierno. El importe medio de las hipotecas se encarece un 8% hasta superar los 180.000 euros, acumulando un crecimiento del 63% respecto a los datos registrados hace una década. Ante la escasa oferta y la previsión de nuevas subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo, los especialistas prevén una reducción en la concesión de préstamos en los próximos meses.

El mercado inmobiliario español atraviesa un momento de muchos contrastes, marcado por un repunte puntual de compraventas y concesiones de hipotecas en agosto, tras haber arrastrado fuertes caídas durante la primera mitad del año.

Mientras tanto, factores como la desaceleración estival y la retirada de inmuebles del mercado de alquiler han contribuido a un descenso interanual. Además del encarecimiento de los préstamos, elevando el importe medio de las hipotecas a niveles récord.

Así, la experta económica, Pilar de la Granja, y el periodista económico, Iván Alonso, explicaron en Cope qué ha llevado a esta tendencia y todo lo que hay detrás de la misma.

El mercado inmobiliario

En el mercado de la vivienda partimos de los datos de que en el mes de agosto la compraventa de viviendas aumentó casi un 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la concesión de hipotecas repuntó un 2%.

Basándose en esto, Alonso explicó que el cómputo interanual en compraventas sigue en negativo, incluso señaló que "en los últimos 12 meses se han vendido 730.000 viviendas, eso es un 1% menos que un año antes".

No obstante, otro dato que llama la atención, según manifestó el experto, es que el número de hipotecas concedidas se derrumbó un 22% frente a julio, pero su avance en agosto es del 5% en el acumulado del año.

De esta manera, comentó Alonso que algunos expertos apuntan a que "el repunte de operaciones de compraventa puede tener algo que ver con esa nueva pérdida de viviendas de alquiler por la nueva regulación del Gobierno".

Por su parte, Pilar de la Granja reflexionó que estos datos le hacen entender dos cosas: "Lo primero, que hay mucha gente que tenía una vivienda en alquiler y que ha decidido ponerla a la venta y la ha vendido, en segundo lugar que 730.000 viviendas vendidas en un año es una barbaridad con los precios a los que está el metro cuadrado y lo tercero que me dice es que hay muchísima necesidad de una casa".

Asimismo, Alonso enfatizó que, curiosamente, los préstamos para comprar una vivienda "son cada vez más caros", disparándose el precio medio de una hipoteca en un 8% hasta superar los "180.000 euros".

Este repunte, en vez de frenar la compra de inmuebles, parece haber impulsado la compra, ya que el capital total prestado por la banca ha crecido un 10% en el mes de agosto, llegando a los 6.000 millones de euros.

"Si comparamos estas cifras con las de hace 10 años, si nos vamos a 2016, vemos cómo el importe medio de una hipoteca en España ha crecido un 63%, eso se traduce en préstamos cada vez más caros", manifestó Alonso.

El Banco Central Europeo subió los tipos de interés en septiembre, como respuesta al repunte en la inflación, con lo cual el experto económico predice que "el efecto de la nueva política monetaria se va a trasladar gradualmente a las estadísticas".

Lo cierto es que esto, sumado a "una oferta cada vez más escasa", hace que "los expertos prevean una reducción todavía mayor en el ritmo de concesión de préstamos durante los próximos meses, se conceden menos hipotecas y más caras".

Así, Pilar de la Granja aprovechó para mostrar estos datos de una forma más gráfica: "Vamos a ver, una vivienda de 150 metros cuadrados hace 10 años costaba un 63% menos financiarla que los mismos 150 metros cuadrados de hoy".

Por estos cambios, también acotó Alonso que muchas personas optan por pedir hipotecas fijas antes que variables, ya que, en muchos casos, haciendo números, el gasto acaba siendo prácticamente el mismo o incluso menor.

En este sentido, De la Granja recomendó: "dedícale tiempo, piensa en cómo puedes ahorrar en la cuota de la hipoteca y, si tienes que acudir a otro banco, te vas", para quienes busquen firmar hipotecas en 2026 sobre todo porque "van a volver a subir los tipos de interés el Banco Central Europeo ahora en su próxima reunión de noviembre, principios de diciembre, por lo tanto, cuanto antes, mejor".