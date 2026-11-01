El diputado de EH Bildu Oskar Matute durante un pleno extraordinario, en el Congreso de los Diputados. Europa Press

Matute rinde cuentas sobre su patrimonio: ahorros de más de 50.000 euros, 2 inmuebles y una hipoteca de 42.000 euros

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LO ESENCIAL Las claves Oskar Matute, portavoz de EH Bildu, acumula más de 50.000 euros en patrimonio financiero, repartidos entre 39.892 euros en cuentas corrientes, un plan de previsión y otras inversiones. El diputado declara la propiedad de dos inmuebles en el País Vasco: una vivienda en Bilbao y el 50% de un apartamento en Labastida (Álava). Mantiene pendiente una hipoteca de 42.683 euros de un préstamo inicial de 139.000 euros concedido para la adquisición de su residencia habitual. Entre sus ingresos figuran 4.166,28 euros anuales por el alquiler de una vivienda mediante Alokabide y declara un único vehículo, un Chevrolet Cruze adquirido en 2013.

El Registro General de las Cortes Generales ha publicado la declaración oficial de bienes y rentas correspondiente a Oskar Matute tras el arranque de la XV Legislatura. El documento presentado en el Congreso de los Diputados permite conocer el estado de las cuentas, propiedades y deudas del portavoz de EH Bildu.

En el apartado de ingresos, el expediente indica que percibió 4.166,28 euros anuales procedentes del arrendamiento de una vivienda a través del servicio público Alokabide. Asimismo, la ficha fiscal refleja que abonó una cuota líquida de 7.910,71 euros en su última declaración del impuesto sobre la renta.

Respecto al dinero acumulado en entidades bancarias, la documentación remitida a la Cámara Baja certifica que dispone de un saldo total de 39.892 euros en sus cuentas corrientes de ahorro. Esta suma representa el grueso de su dinero líquido en el banco, listo para usar, y supone la parte más importante de su patrimonio.

El colchón económico del diputado vasco se completa con otros productos de inversión y previsión social. El dirigente posee un plan de previsión en Baskepensiones valorado en 10.367 euros, además de 1.510,75 euros gestionados en Norbolsa, elevando su patrimonio financiero global por encima de los 50.000 euros.

La declaración patrimonial registra dos inmuebles situados en el País Vasco. El parlamentario es propietario de una vivienda urbana en Bilbao adquirida en enero de 2004 y posee además el 50% de un apartamento ubicado en el municipio alavés de Labastida.

El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, en el Congreso. EFE/Fernando Villar

En el garaje, la ficha oficial confirma que no hay grandes lujos ni varios vehículos a su nombre. En concreto, Oskar Matute declara únicamente un Chevrolet Cruze SX que fue comprado en julio de 2013, sin figurar ninguna otra embarcación o automóvil adicional en el registro parlamentario.

El apartado del pasivo financiero revela que mantiene vivo un compromiso bancario derivado de la compra de su vivienda principal. Para adquirir su casa de Bilbao suscribió un préstamo hipotecario por un importe inicial de 139.000 euros, aunque todavía le quedan por pagar 42.683 euros.

Transparencia

El registro económico y de intereses acredita sus aportaciones habituales a entidades políticas y colectivos sociales. Matute declara abonar cuotas periódicas como afiliado a EH Bildu y Alternatiba Eraikitzen, además de realizar contribuciones anuales como suscriptor de la Fundación Viento Sur.

La publicidad de estas fichas institucionales en las Cortes Generales responde a las exigencias normativas impuestas a los representantes públicos. Esta medida busca que la ciudadanía pueda consultar con transparencia la evolución del dinero, los inmuebles y los préstamos de sus representantes públicos.