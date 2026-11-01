María, cuidadora a domicilio en España: "Tenemos formación, tenemos límites. Quiero jubilarme entera"

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LO ESENCIAL Las claves María, auxiliar sociosanitaria de ayuda a domicilio, denuncia la precariedad de medios mecánicos y la falta de protocolos de seguridad en los hogares de personas dependientes. La trabajadora critica la confusión social de su perfil profesional, remarcando que no es empleada del hogar ni personal 'multiusos' sin horarios ni límites. Advierte sobre la grave carga física y el riesgo de lesiones graves, como hernias, en tareas como la higiene diaria de usuarios con inmovilidad realizadas en solitario. Reclama un cambio en las condiciones laborales y ergonómicas del sector bajo la premisa de querer 'jubilarse entera' y no convertirse en una persona dependiente.

El servicio de ayuda a domicilio sostiene la autonomía diaria de miles de personas mayores y dependientes en España pero como denuncia María en sus redes lo hace a costa de la salud articular y la integridad física de sus trabajadores.

María, auxiliar sociosanitaria, alza la voz para visibilizar la precariedad de medios mecánicos en los hogares, la confusión sistemática de sus funciones sanitarias con el servicio doméstico y la urgencia de establecer protocolos claros.

"No es que no queramos trabajar, es que no queremos acabar rotas por hacer de grúa de obra humana, sin medios y sin reconocimiento".

En la primera línea del cuidado asistencial en España, las auxiliares de ayuda a domicilio desarrollan una labor insustituible para evitar la institucionalización de personas dependientes.

No obstante, para María, las condiciones en las que se desenvuelve su trabajo cotidiano están marcadas por la incomprensión de su perfil técnico y la ausencia de herramientas ergonómicas básicas.

María rechaza de manera tajante la concepción social que las reduce a trabajadoras domésticas sin derechos: "Soy auxiliar de ayuda a domicilio, no soy empleada del hogar, no soy la hija, la nuera y muchísimo menos la que hace de todo".

La trabajadora también añade: "Hay gente que escucha auxiliar de domicilio y entiende persona multiusos, sin horario, sin límites y sin columna vertebral".

El núcleo de mayor desgaste y riesgo para la salud de las auxiliares como María se localiza en la higiene diaria de usuarios con inmovilidad o dependencia severa.

Esta tarea, ejecutada habitualmente por única trabajadora en cuartos de baño sin adaptar, carece de los apoyos mecánicos obligatorios en centros residenciales u hospitalarios.

María califica este trance como el punto de inflexión de la profesión, señalando con crudeza la delgada línea entre mantenerse en activo o sufrir secuelas permanentes.

"El momento ducha, el momento estrella del servicio de domicilio, el momento que separa las auxiliares de las futuras pacientes de traumatología". Comenta María.

La falta de sensibilización sobre la carga física real lleva a que muchas familias consideren trivial la movilización de adultos dependientes, obligando a las trabajadoras a asumir maniobras de alto riesgo en solitario.

Tal y como explica María, frente a la negativa técnica a movilizar sin seguridad, surge con frecuencia la inercia del hábito doméstico como justificación del sobresfuerzo, ante lo cual la auxiliar evidencia el desamparo material del sector.

"Tú dices con educación 'esto no es seguro hacerlo sola', y te contestan: 'es que siempre se ha hecho así'. Vale, pues si siempre se ha hecho así, adelante con la hernia".

La ausencia de fronteras claras en el ámbito del hogar particular diluye la función cualificada de las auxiliares, exponiéndolas a demandas improcedentes que sobrepasan su contrato y competencias.

Negarse a realizar tareas que no forman parte de su cartera de servicios suele generar reproches que cuestionan la profesionalidad de las cuidadoras. Ante esto María recalca que acatar las normas protege jurídicamente a ambas partes.

Para romper esa barrera, es habitual recurrir a la figura mítica de compañeras previas que aceptan cualquier encargo sin objetar, perpetuando un estándar insostenible: "Se usa mucho la frase 'la otra auxiliar sí lo hacía'. Perfecto, que vuelva ella".

El testimonio de María sintetiza la reivindicación colectiva de llegar al cese laboral con autonomía plena: "Yo quiero jubilarme andando, no quiero jubilarme teniendo que pedir la Ley de Dependencia".

La profesionalidad en el cuidado domiciliario exige transcender el voluntarismo y garantizar condiciones ergonómicas que dignifiquen a quienes cuidan.