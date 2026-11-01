José, frutero: "La gente paga 2 € por un paquete de patatas para microondas teniendo el kilo de patatas normales a 1 €"

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LO ESENCIAL Las claves José, un frutero con más de 30 años de experiencia, critica la búsqueda de comodidad de los consumidores jóvenes, quienes pagan el doble por productos ultraprocesados o listos para cocinar frente a la fruta y verdura fresca. El negocio familiar exige sacrificios físicos con jornadas laborales de más de 14 horas diarias para poder competir contra la constante presión de los grandes supermercados. A pesar de la competencia, la frutería de barrio logra facturar entre 1.000 y 2.000 euros al día gracias a la fidelidad de unos 100 clientes diarios y un gasto medio de ocho euros. El comerciante destaca que la clave para mantenerse a flote durante décadas frente a las grandes superficies radica en la calidad del género fresco y el trato cercano y sincero con los vecinos.

José lleva más de 30 años al frente de su frutería de barrio, un oficio que comenzó cuando apenas tenía 17 años. A lo largo de estas últimas tres décadas, el comerciante ha presenciado una profunda transformación en los hábitos de consumo y en las prioridades de compra de las familias actuales.

El comerciante critica con dureza el contraste entre la búsqueda de comodidad y el gasto cotidiano de los compradores más jóvenes. Bajo su criterio, es absurdo "pagar dos euros por un paquete de patatas para microondas teniendo el kilo de patatas normales a un euro" en la tienda.

Para José, la gente pone demasiadas excusas en cuanto al tiempo para cocinar. Según afirma, muchos clientes afirman no disponer de minutos para preparar alimentos frescos, pero saca a relucir la paradoja al señalar que sí encuentran hueco para acudir a entrenar al gimnasio.

El pilar que sostiene el establecimiento reside en el trabajo compartido entre el frutero y su esposa. Como él mismo reconoce, en el negocio "somos mi mujer y yo, ella también es autónoma", repartiéndose las jornadas laborales para mantener el negocio en marcha.

Mantener la tienda abierta exige un enorme sacrificio físico, con jornadas superiores a las 14 horas. Desde que abre la persiana a primera hora hasta el cierre nocturno, el esfuerzo constante de arrastrar y levantar cajas pesadas acaba pasando una enorme factura en la espalda del matrimonio.

A esta situación se suma la implacable competencia con las grandes superficies del entorno. El comerciante describe al supermercado situado frente a su puerta como "un tiburón con la boca abierta todo el día esperando para comerte". Esto les obliga a pelear cada día frente a gigantes del sector.

Pese a la constante presión comercial, esta frutería logra resistir gracias a la fidelidad de sus clientes. Con un gasto medio de ocho euros y una afluencia cercana al centenar de personas al día, el local consigue facturar entre 1.000 y 2.000 euros a diario.

Exclusividad del negocio

José desaconseja abrir negocios sin experiencia previa, especialmente por afrontar las dificultades operativas y los costes de gestión. La complejidad del producto fresco le lleva a afirmar tajantemente que para emprender desde cero en el sector "mejor ponerse de zapatero, porque aquello no lo vas a ver funcionar".

El secreto para mantenerse activo durante décadas radica en el trato humano, la sinceridad y la búsqueda de calidad. Tanto el comerciante como su esposa defienden el valor de la frutería tradicional frente a los supermercados, ofreciendo a los vecinos un género siempre con un sabor único en su especie.