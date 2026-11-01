Ignacio, abogado: "Si la empresa te paga tarde estando de baja médica, tienen que indemnizar con hasta 7.501 € al trabajador"

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LO ESENCIAL Las claves El retraso en el pago de la nómina a un trabajador de baja médica constituye una infracción grave que atenta contra el derecho al cobro puntual. El TSJ de Castilla y León confirmó indemnizaciones a dos empleados de Palencia por discriminación vinculada a su estado de salud al sufrir demoras salariales mientras estaban de baja. Las sanciones se fundamentan en la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, alcanzando importes de hasta 7.501 y 10.000 euros para los afectados. Expertos recuerdan que existen cauces legales e inspecciones para exigir la regularización inmediata del pago e indemnizaciones si la empresa abona tarde el sueldo durante una baja.

Cobrar el sueldo a tiempo es algo básico para cualquier trabajador, pero cuando estás atravesando una baja médica se convierte en un requisito fundamental. Pasar por un problema de salud ya es una situación lo suficientemente dura como para tener que soportar el agobio de no saber qué día vas a ingresar la nómina.

Durante mucho tiempo se ha pensado que estos retrasos en el pago eran simples fallos de gestión o descuidos de la empresa sin trascendencia. Sin embargo, la legislación y la justicia están dejando muy claro que apretar económicamente a un empleado convaleciente es una falta grave que atenta contra sus derechos.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada lo resume de forma directa al analizar casos como este: "Si la empresa se retrasa en el abono de la nómina mientras estás de baja médica, no es un despiste administrativo. Incurre en una infracción grave contra el derecho del trabajador al cobro puntual", señala.

Caso real en Palencia

Un ejemplo real del alcance que tiene este criterio judicial lo ha sacado a la luz la Cadena SER en Castilla y León. Dos trabajadores de Palencia consiguieron indemnizaciones que suman un total de 17.501 euros tras denunciar retrasos reiterados en el cobro de sus nóminas mientras se encontraban de baja por ansiedad.

En este asunto, los salarios de febrero, marzo y abril se acabaron abonando, por lo que la clave no estuvo en el impago definitivo. La defensa demostró que pagar tarde a quienes estaban enfermos suponía una discriminación vinculada al estado de salud y ejercía una presión económica que perjudicaba su recuperación.

Como prueba decisiva durante el procedimiento se aportó un mensaje de WhatsApp en el que se relacionaban los retrasos salariales con la existencia de empleados de baja médica en la plantilla. Este indicio permitió acreditar que las demoras eran veraces y una respuesta al periodo de convalecencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó la condena de 7.501 euros a la empresa por vulnerar el derecho a la no discriminación por enfermedad y a la integridad física del trabajador. Asimismo, el segundo empleado recibió 10.000 euros, amparándose en la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación.

Ante situaciones como esta, la recomendación es clara: "El trabajador no debe asumir el retraso ni la falta de ingresos durante una baja médica; existen cauces legales e inspecciones para exigir la regularización inmediata y la indemnización correspondiente", apunta Ignacio.

Las recientes resoluciones judiciales suponen un aviso claro para la empresa. Garantizar el cobro es un derecho del trabajador que no solo protege su dignidad, sino que brinda su estabilidad financiera a pesar de no estar presente por una incapacidad médica.