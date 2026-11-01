Covadonga desde las 7:00 hasta las 22:00 elaborando sobaos en Vega de Pas. YouTube - Pausa y Plato.

Covadonga, dueña de un obrador en un pueblo de 800 habitantes: "Hacemos 2.000 sobaos al día, vendemos mucho"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Covadonga y Moisés llevan 34 años al frente de su obrador artesanal en Vega de Pas (Cantabria), donde producen más de 2.000 sobaos y 50 kilos de quesada diarios. La intensa jornada de trabajo dura unas 15 horas al día, desde las 7:00 hasta las 22:00 horas, abriendo al público los siete días de la semana. Para la elaboración de estos sobaos tradicionales utilizan 12 kilos de mantequilla por tanda, ingrediente que debe representar al menos el 25 % de la masa. Una vecina centenaria del pueblo asegura en una entrevista que su secreto para llegar a los 100 años es desayunar un tazón de leche fría con medio sobao.

En Cantabria hay un producto típico de repostería que siempre triunfa en los desayunos y meriendas. Se trata del sobao, un bizcocho elaborado principalmente con mantequilla y harina tradicional de la comarca de los Valles Pasiegos.

Allí, en Vega de Pas, se ubica el obrador de Covadonga y Moisés, un matrimonio que lleva 34 años elaborando esta exquisita receta. "Nos compran mucho y vivimos de ello", explica la dueña en un vídeo de YouTube para Pausa y Plato.

"Al día elaboramos 2.000 y algo sobaos, tanto grandes como pequeños", apunta. Sin embargo, eso implica una carga de trabajo de unas 15 horas al día: "Hacemos sobaos todo el día, desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche".

Y por si esta rutina de trabajo fuera poco, Covadonga desvela que su obrador no cierra ningún día: "Son 7 días a la semana desde primera hora de la mañana".

Y aunque en invierno sí cierran los jueves, el matrimonio artesano se levanta a las 6:30 para ir a comprar al mercado de Torrelavega.

Con tantas horas de trabajo por delante, uno tiene tiempo para pensar muchas cosas. "Pienso en poner la lavadora... una siempre está con sus cosas en la cabeza", responde la repostera entre risas mientras amasa 40 kilos de masa madre a mano.

Para la elaboración de los sobaos, Covadonga usa 12 kilos de mantequilla, unas 15 docenas de huevos, 10 kilos de harina de trigo, azúcar, levadura, una pizca de sal y un toque de ralladura de limón.

Según la obradora "para que un sobao esté bueno la mantequilla debe representar mínimo el 25 % de la masa". Además del bizcocho, en el obrador también preparan 50 kilos de quesada al día. Es otro de los productos típicos de Cantabria que todo turista debe probar.

En este caso, el secreto de Covadonga es usar leche recién ordeñada. En el vídeo de Pausa y Plato, la propia artesana afirma que la leche de esa remesa de quesadas la acababa de traer la lechera.

El secreto para vivir 100 años

Amalia, una vecina de Vega de Pas y clienta habitual del obrador de Covadonga y Moisés, asegura haber llegado a los 100 años de vida gracias a los sobaos: "¿El secreto para llegar a los 100 años? Por la mañana un buen tazón de leche fría con una cucharada de azúcar y medio sobao".

"Me gustan a rabiar, siempre vengo a por el pan y los sobaos", admite. Porque como bien señala Covadonga, "tengas o no un buen día, la cara al público hay que tenerla siempre".