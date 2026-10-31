Juan, maquinista de Renfe: "Mantener la concentración 3 horas seguidas es duro; eres el responsable de todo lo que pase"

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LO ESENCIAL Las claves Juan Díez, maquinista de media distancia de Renfe en Barcelona, relata la dureza y complejidad de la profesión tras superar su formación y las prácticas. Afrontar la conducción en solitario supone una alta carga mental al requerir mantener la máxima concentración durante jornadas de dos a tres horas seguidas. El profesional valora positivamente la llegada de la tecnología como asistencia para reducir errores, aunque defiende que la figura del conductor sigue siendo imprescindible. Pese a los momentos de alta tensión al inicio de su carrera, contempla el ferrocarril como un sector estratégico indispensable para la movilidad del futuro.

Juan Díez se incorporó el año pasado como maquinista de media distancia en la residencia de Renfe en Barcelona. El profesional reconoció en el canal de YouTube de Factor Ferroviario que la transición desde las aulas hasta la cabina supuso un choque con la realidad laboral.

Al comenzar la preparación, admitió haber sido ingenuo al comparar el temario con el permiso de conducir ordinario. Sin embargo, la acumulación de manuales técnicos y los exámenes de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria le hicieron comprender la verdadera complejidad que exige la profesión.

El mayor impacto emocional llegó al asumir el mando en solitario tras superar la fase de prácticas supervisadas. Sin la presencia de un tutor al lado para corregir los errores, comprendió que la responsabilidad recaía en sus hombros: "Cualquier cosa que pase, al final eres el primer responsable", subraya.

Esta permanente vigilancia requiere mantenerse atento durante jornadas de trabajo continuado sin apenas pausas. La conducción en trayectos regionales exige máxima atención a la vía: "Mantener la concentración dos o tres horas seguidas puede parecer una tontería, pero mentalmente es agotador", exclama.

Durante sus primeras semanas en activo se enfrentó a contratiempos inesperados sobre la infraestructura. En su segundo día de trabajo conduciendo una unidad antigua, el tren quedó completamente detenido en la rampa de acceso a la estación subterránea de El Prat por un despiste suyo.

Para resolver la incidencia debió cruzar todos los coches repletos de viajeros enfadados para cambiar de cabina y maniobrar. Aquella incómoda vivencia, calificada por el propio Juan como "el paseo de la vergüenza", le sirvió para aprender a gestionar situaciones de alta tensión y responder en momentos críticos.

A pesar de la exigencia diaria, la profesión mantiene un atractivo especial ligado a la precisión técnica según el conductor. Recordando sus prácticas en alta velocidad desde Atocha, comparó la organización del sistema ferroviario con la exactitud y el engranaje de un "reloj suizo".

Tecnología

Sobre la automatización y el desarrollo tecnológico, Juan valoró de forma positiva la incorporación de nuevos asistentes informáticos. Bajo su criterio, estas mejoras sirven para respaldar la labor del personal y reducir el riesgo de cometer despistes, pero sin eliminar la figura del profesional al frente.

El joven profesional contempla el ferrocarril como un sector estratégico para el futuro de la movilidad sostenible entre ciudades. Afianzado en su destino laboral en Barcelona, asume la rutina en las vías con el compromiso constante de garantizar la seguridad de los miles de pasajeros que viajan a bordo.