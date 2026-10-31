José y Sandra frente a su casa en medio de la montaña. YouTube (@Arnau-Serrado)

José y Sandra, catalanes que dejaron la ciudad por el campo: "Nuestros hijos no van al colegio, los educamos en casa"

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LO ESENCIAL Las claves José y Sandra dejaron su vida acomodada en Girona tras sentirse insatisfechos y se trasladaron al campo en Jaén en busca de tranquilidad y autosuficiencia. La pareja optó por educar a sus hijos en casa, poniendo las necesidades de la familia y el desarrollo individual en el centro de su día a día. Actualmente cuentan con una granja con diversos animales para autoabastecerse y planean construir un huerto para avanzar en su proyecto de vida sostenible. Este cambio de vida es posible gracias al trabajo de José como programador de inteligencia artificial online, lo que le permite flexibilidad horaria.

:José y Sandra vivían en Girona, donde supuestamente "lo teníamos todo": la familia, la empresa, la casa grande y moderna, pero "vivíamos insatisfechos, no había un propósito vital en nuestra vida y teníamos muchas discusiones, las dinámicas familiares no funcionaban y no sabíamos por qué".

De esta manera, tras una escapada a la montaña, descubrieron que lo que faltaba en su vida era algo que solo el campo podría darles. Y, gracias a que José tenía una vivienda heredada de su abuela, se fueron al campo en Jaén.

Han pasado por varias casas hasta encontrar una con la que se encuentran cómodos en la montaña. Tienen una granja que les permite llevar un estilo de vida basado en la autosuficiencia, así lo contaron en una entrevista con Arnau Serrado.

Una vida en la montaña

"Nos dimos cuenta de que no necesitábamos tanto. ¿Para qué estábamos tan mal?", señaló José al recordar cómo comenzó a germinar la idea de irse al campo a vivir.

Al llegar a casa de su abuela en Jaén, se encontraron con que no había agua corriente, luz ni internet, unos retos que, en un principio, no sabían cómo afrontar; así, ir superándolos fue lo que los llevó por el camino de la autosuficiencia.

"Descubrimos que esa forma de vivir te aporta algo que no puedes experimentar de otra forma", expresó José; así, la siguiente vivienda que buscaron después de la casa de Jaén tendría esos mismos requisitos para impulsar este estilo de vida.

Así, Sandra destacó otra característica de su estilo de vida: "Nuestros hijos no van a la escuela, sino que los educamos en casa e intentamos poner las necesidades de nuestros hijos, las nuestras, de cada uno individual y de la pareja en el centro y construir a partir de ahí".

José y Sandra, catalanes que dejaron la ciudad por el campo: “Nuestros hijos no van al colegio, los educamos en casa”

Para autoabastecerse, tienen una granja con conejos, gallinas, cabras, patos y, en general, animales de consumo. Con esto, José señaló que

Aunque todavía no se consideran una pareja autosuficiente, la granja es uno de los primeros pasos para ello; el segundo, es un huerto que todavía no han tenido la oportunidad de construir.

"Hemos priorizado otras cosas porque al final aquí llevamos 9 meses más o menos y claro, todo lleva tiempo, hay que buscar agua, perfeccionar el sistema de recogida y de almacenamiento de agua, luego los animales también dan trabajo y bueno el huerto lo hemos dejado para el año que viene", explicó Sandra.

Así, Sandra y José, aunque mantienen un estilo de vida que muchos pueden creer descabellado, han encontrado en medio del bosque la tranquilidad. Un estilo de vida que, además, pueden permitirse porque José trabaja como programador de inteligencia artificial online, con lo cual tiene la flexibilidad suficiente para dedicarse al campo y a sus hijos.