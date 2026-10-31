Cuánto cobra un maquinista de tren en España: salario y complementos en Renfe, Iryo y Ouigo

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LO ESENCIAL Las claves En Renfe, un maquinista recién licenciado puede ingresar más de 30.000 euros brutos al año entre sueldo base y complementos, mientras que los mandos experimentados de alta velocidad alcanzan entre 55.000 y 65.000 euros. Operadores privados como Iryo ofrecen salarios brutos anuales desde unos 40.000 euros iniciales, mientras que en Ouigo la retribución se eleva con pluses de conducción y turnos para atraer a profesionales del sector. El sueldo final de un maquinista depende significativamente de complementos fijos y variables por nocturnidad, festivos, dietas, tipo de servicio (Cercanías, Mercancías o Alta Velocidad) y pluses por puntualidad. El sindicato Semaf mantiene convocatorias de huelga para reclamar mejoras en las retribuciones, mayor fiabilidad en los trenes, seguridad en las vías ante emergencias climáticas y la protección de los descansos.

El trágico accidente entre dos AVE —Renfe e Iryo — en Toledo ha reabierto el debate ferroviario en España. Tan solo 10 meses después del choque de dos convoyes en Adamuz, Córdoba, el país vuelve a sufrir un duro golpe en las vías.

Aquella colisión dejó 46 víctimas mortales. La de Urda y Los Yébenes ya acumula al menos 68 fallecidos. A todo ello se suma la huelga de maquinistas de Renfe y Ouigo. Una protesta que se mantiene pese a la tragedia.

El sindicato de maquinistas (Semaf) reclama que se mejoren los trenes para garantizar que sean fiables y seguros. También que se actúe frente a emergencias climáticas que pongan en riesgo las condiciones de las vías y que se incrementen sus salarios.

Salario en Renfe

El sueldo base de un maquinista de Renfe se regula por convenio y se sitúa alrededor de los 21.973 euros brutos al año. No obstante, la cifra puede resultar engañosa, ya que la nómina aumenta considerablemente con los complementos fijos.

Según Red Opositor, sumando el suplemento de conducción, el de seguridad y gestión, y las dos pagas extra, un maquinista recién licenciado puede ganar más de 30.000 euros brutos al año.

Si tenemos en cuenta las nocturnidades y las primas, el salario puede ascender a entre 35.000 y 37.000 euros brutos anuales. Sin embargo, los maquinistas pueden subir de categoría con los consiguientes incrementos de sueldo.

De esta forma, jefe de tren tiene un sueldo base superior a los 41.000 euros. Con trienios de antigüedad y otros complementos como el de alta velocidad, la cifra oscila entre los 55.000 y los 65.000 euros brutos al año, según el portal Opotips.

Salario en Iryo y Ouigo

Con la llegada del sector privado a las vías de tren españolas, Ouigo e Iryo desataron una escalada salarial para captar maquinistas de Renfe.

Si bien el convenio colectivo de la firma francesa marca un salario base de 18.000 euros al año, la horquilla real con los pluses de conducción y turnos es más alta que en Renfe. Además, el sueldo base sube a los dos años hasta los 21.693 euros.

En Iryo, los salarios brutos anuales rondan los 40.000 euros desde el primer día, según páginas especializadas como Cursos de maquinista.

La razón de ambas empresas extranjeras para pagar salarios tan competitivos es su necesidad de contratar maquinistas para operar en España.

¿Qué complementos hay?

Los complementos que suben la nómina de un maquinista son muy variados. El primero es el de conducción, que puede ir desde los 1.280 euros al año hasta los 9.000 en cargos de mayor responsabilidad.

También existen primas variables por puntualidad o tipo de servicio, ya sea Mercancías, Cercanías o Alta Velocidad. Y es que no se valora de la misma forma a un conductor que transporta productos peligrosos o personas más de 300 km/h.

Finalmente, también hay pluses operativos por nocturnidad, trabajo en días festivos o gastos de viaje. En este punto se incluyen las dietas al pernoctar fuera del lugar habitual de residencia.

Además de la subida salarial, entre las reivindicaciones de los sindicatos de maquinistas también figuran la protección de los descansos, la jubilación y las promociones de los conductores, especialmente en los momentos más duros de la profesión como es el del accidente en Castilla-La Mancha.