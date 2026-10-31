Borja Valero, 41 años: "Compré una casa en Italia porque ahí estaba nuestro hogar. Salir de España me cambió la vida"

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LO ESENCIAL Las claves Borja Valero vendió sus propiedades en Madrid para fijar definitivamente su residencia e inversiones inmobiliarias en Florencia, Italia. Tras su retiro del fútbol profesional, el exfutbolista compitió gratis en el Centro Storico Lebowski por pura pasión al deporte. Valero critica las cifras desorbitadas del fútbol actual y actualmente equilibra sus ingresos trabajando como comentarista de televisión. La búsqueda de estabilidad familiar y el nacimiento de su hija en Italia consolidaron la integración definitiva de su entorno en Florencia.

El inicio de una carrera profesional en la élite del fútbol exige tomar decisiones estratégicas en muchos ámbitos de la vida para garantizar la estabilidad familiar a largo plazo. En el caso de Borja Valero, encontró su escenario ideal para afianzar sus inversiones en Florencia.

Tras su retirada del fútbol profesional, el centrocampista madrileño ha reestructurado sus activos patrimoniales para fijar su residencia en Italia: "He vendido mi casa en Madrid y ya casi no nos queda nada allí", explicó el español en una charla con Revista Líbero.

Aquella decisión, sumada a su posterior paso por el fútbol amateur en el Centro Storico Lebowski, consolidó su transición tras el retiro de los terrenos de juego. La evolución desde la alta competición hacia una vida más tranquila marca su madurez económica y personal.

"Estoy de alquiler en un piso cerca del Artemio Franchi y me acabo de comprar una casa que estamos remodelando", detallaba Valero al analizar los orígenes de su estancia en Italia. La búsqueda de un inmueble para su familia motivó la liquidación de sus propiedades en Madrid para concentrar su capital en Florencia.

Esta reestructuración inmobiliaria coincidió con una profunda reflexión sobre la deriva financiera del deporte actual: "El fútbol está corrompido, explotó y no por culpa de la pandemia; no es normal que se paguen cifras tan desorbitadas por jugadores", afirmaba el exjugador.

Equilibrio familiar

Su paso por el Lebowski supuso una experiencia única alejada de los incentivos económicos tradicionales. Valero compitió de forma gratuita e integró a su entorno en la estructura social de la entidad: "Ahí había amor puro, era socio, jugaba gratis y venía a las reuniones con mi familia", confesó.

La integración de su entorno en la economía local fue determinante para asentarse: "Nuestros amigos están fuera del fútbol, son todos italianos y mi hija pequeña nació aquí; Florencia es perfecta para seguir creciendo como familia", explicaba sobre la estabilidad de su proyecto residencial.

Asimismo, y tras su etapa en los terrenos de juego, ha afianzado su labor como comentarista en televisión, manteniendo un equilibrio entre sus ingresos profesionales y su ritmo de vida. Esta organización le permite gestionar su tiempo con autonomía sin depender de la exigencia diaria del fútbol.

La trayectoria de Borja Valero demuestra cómo la liquidez generada en la alta competición puede derivar en un modelo de vida sostenible. La venta de sus bienes en la capital de España y su asentamiento en Italia confirman la búsqueda de estabilidad patrimonial basada en el bienestar familiar.