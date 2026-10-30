Ricardo, dueño de un bar en un pueblo de 10 habitantes: "Hay días que prácticamente no entra nadie, así no se sostiene"

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LO ESENCIAL Las claves Ricardo Cano regenta el Bar Valsalobre, el único punto de reunión en un pueblo de menos de 20 habitantes en la España vaciada. El negocio se sostiene gracias al arraigo personal y a concentrar sus ingresos entre Semana Santa y el puente de diciembre. El hostelero denuncia las tramas administrativas para emprender en el medio rural, aunque destaca el apoyo clave del Ayuntamiento. La llegada de cicloturistas y de jóvenes descendientes del pueblo que acuden los fines de semana ayuda a mantener vivo el establecimiento.

En un municipio donde constan menos de 20 habitantes censados y apenas una docena residen de forma continua durante el año, mantener las puertas abiertas de un bar desafía cualquier lógica contable tradicional.

Ricardo Cano, gerente y responsable del Bar Valsalobre, conoce de primera mano lo que significa gestionar el único punto de reunión en una de las zonas más castigadas por la despoblación en la España vaciada.

Su testimonio, en el canal de YouTube Territorio Celtibérico, evidencia que la continuidad de estos establecimientos no responde a criterios de rentabilidad financiera mensual, sino al arraigo personal y la vocación de servicio público.

"Si fuera por lo que te da un negocio de estos, así no se sostiene; esto tiene que ser porque tú quieres vivir aquí y, claro, dentro del querer vivir aquí, hay que dar un servicio", explica Ricardo al valorar las dificultades cotidianas del bar.

La rutina en Valsalobre está marcada por una acusada estacionalidad. Ante la imposibilidad de sostener la actividad comercial durante todo el año, la estrategia de gestión se articula en torno a balances de campaña y no a ingresos mes a mes.

El establecimiento permanece abierto desde la llegada de la Semana Santa hasta el puente de diciembre, concentrando durante este periodo los ingresos necesarios para garantizar su viabilidad.

Según detalla el propio hostelero, la resistencia del negocio exige una firme convicción personal: "Prácticamente hay días que no entra nadie".

Este bar se apoya de forma decisiva en los picos de afluencia registrados durante la época de verano, los puentes festivos y la Semana Santa.

Asimismo, el bar se ha convertido en un punto de parada para los aficionados del cicloturismo que recorren la ruta de la "Montaña Vacía".

El reto de emprender

El caso de Valsalobre pone de manifiesto las barreras estructurales a las que se enfrentan los emprendedores que apuestan por el medio rural.

A pesar de la voluntad individual por fijar población, las dificultades administrativas se posicionan como obstáculo prioritario a la hora de iniciar o mantener proyectos comerciales en zonas despobladas.

"Para emprender un negocio en la zona es muy complicado, porque a nivel administrativo no te ponen las facilidades que te tienen que poner, ese es el principal problema que hay", señala Ricardo.

Frente a estas trabas institucionales, el dueño contrapone el respaldo recibido por la administración municipal: "Se sostiene gracias al Ayuntamiento, que me ha dado muchas facilidades".

A pesar de las cifras reducidas de empadronamiento, el bar cuenta con una clientela flotante que revitaliza el pueblo durante los fines de semana.

Se trata principalmente de jóvenes vinculados a familias del municipio que residen habitualmente en Valencia y acuden con regularidad a Valsalobre.

"Gracias a Dios aquí hay muchos jóvenes que viven en Valencia y les gusta mucho el pueblo, y prácticamente todos los fines de semana vienen; los tengo aquí prácticamente todos los días", destaca Ricardo, señalando este perfil de cliente como una pieza fundamental para la supervivencia del local durante la temporada.

No obstante, la continuidad a largo plazo de este tipo de servicios esenciales en la España vaciada depende directamente del grado de conciencia y apoyo por parte de la sociedad y de los visitantes.