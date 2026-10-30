Loles León (76 años): “Cuando vine a Madrid busqué un piso de alquiler y me decían que no por ser actriz”

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LO ESENCIAL Las claves Loles León relató cómo en 1984, al mudarse de Barcelona a Madrid, le rechazaron alquileres por dedicarse a la actuación. La actriz criticó la discriminación por edad tras sufrir rechazos recientes a los 74 años y rechazar un trato de favor por ser famosa. Denunció públicamente las elevadas exigencias económicas y la excesiva documentación que imponen las inmobiliarias para poder alquilar.

Loles León nació en Barcelona en 1950. Y, desde pequeña, tenía claro que quería ser artista. Se puede decir que lo llevaba en las venas. Le gustaba bailar y se lo pasaba ‘pipa’ cada vez que su abuela la llevaba al cine a la sesión de las tres de la tarde.

Empezó haciendo teatro clásico para después trabajar como vedete. Dos mundos, cuanto menos, contrapuestos. Luego dio el salto a Madrid.

Y, en dicho salto, no había otra que buscar casa. Algo que, por aquel entonces, tampoco era fácil.

Profesión ‘non grata’

Fue en 1984 cuando Loles León cogió el puente aéreo de Barcelona a Madrid. Y una de las primeras cosas que hizo fue buscar un techo en el que cobijarse.

“Hace mucho tiempo, cuando vine a Madrid a vivir, busqué un piso de alquiler. Todo iba bien hasta que me preguntaban a qué me dedicaba. Decía que soy actriz y me respondían que no me lo alquilaban”.

Son palabras suyas que contó en el programa que presentó en 2026 en La 2 titulado ‘Zero Dramas’. “¡Ay, los prejuicios!”, suspiró.

Desde entonces, no le han faltado anécdotas al respecto. La última, de hace dos años.

"En la inmobiliaria me dijeron que los dueños no alquilan a gente de 70 años y yo, claro, ya tenía 74. Entonces le dije: 'Ah no, pues es que yo tengo 74'. Me dijo: 'No, pero tú eres diferente'. Digo: 'Yo, ¿diferente por qué?' Dice: 'Pues porque eres tú'. Digo: '¿Eres tú? Pues mira, ¡eres tú! No lo quiero’”.

Esta conversación la mantuvo en una entrevista realizada en el programa 'A la carta', de la Cadena SER, donde mostró su indignación por este particular trato de favor. ¿Y por qué no lo alquiló?

Su explicación fue que “se tiene que alquilar a todo el mundo. Todos necesitamos un techo. Todos necesitamos una casa para vivir. Y, encima” con los alquileres que estáis metiendo”, prosiguió relatando.

Su enfado era tal, que les llegó a espetar en la cara que se lo alquilaban porque era una cara conocida: “Viene ahora una señora de 74 años que también lo necesita, y no se lo alquiláis porque no queréis viejos en las casas, ¡pues iros a tomar por culo! Y me fui".

Finalmente, acabó consiguiendo un lugar en el que vivir. Eso sí, tras pedirle un sinfín de condiciones que acabó tomándose a modo de chirigota.

"Te piden hasta si te han hecho una ecografía, un análisis o una psicología de estas que nos hacen. Te lo piden todo, ¿eh? Y no sé cuánto dinero de que si para dos meses de fianza, el de la inmobiliaria, el corriente, el depósito no sé qué por si rompo algo... Bueno, todo eso, un dineral que no todo el mundo lo puede tener", remarcó.