Confirmado por Hacienda: si no contestas en 10 días a una ‘carta del miedo’ la sanción será de hasta el 20%

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LO ESENCIAL Las claves La Agencia Tributaria prevé enviar alrededor de dos millones de notificaciones o 'cartas del miedo' a los contribuyentes para solicitar información o aclaraciones. Existen hasta ocho tipos de comunicaciones, como requerimientos o propuestas de liquidación, siendo fundamental responder en el plazo habitual de 10 días hábiles. Si no se realiza un pago a tiempo, la deuda entra en periodo ejecutivo con recargos del 5%, 10% o hasta del 20% más intereses de demora tras recibir la providencia de apremio.

De aquí a fin de año son muchos los contribuyentes que recibirán las conocidas como ‘cartas del miedo’ de la Agencia Tributaria (AEAT). ¿Cuántos?

Según estimaciones de TaxDown, en 2025 fueron alrededor de 2 millones de notificaciones en las que les solicitan información adicional o les piden contestación a un requerimiento concreto.

“Recibir una carta de Hacienda no significa necesariamente que hayamos hecho algo mal. Muchas veces sólo quieren comprobar un dato o pedirnos un justificante”, afirma Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown.

Y recomienda: “Lo que nunca hay que hacer es guardarla en un cajón. Hay que leerla con calma, fijarse bien en el plazo para responder, que suele ser de 10 días hábiles, y, si tenemos dudas, pedir ayuda a un experto antes de contestar”.

A continuación, te explicamos las diferentes ‘cartas del miedo’ que hay y las sanciones por no hacer el pago correspondiente a la AEAT.

Tipos de cartas

Según informan desde TaxDown, hay hasta ocho tipos diferentes de comunicaciones que puede hacer llegar la AEAT al contribuyente.

Carta informativa: se trata de una carta que envía la Agencia Tributaria a modo de información. En estos casos no es necesario responder pero sí verificar que se ha recibido, porque todas sus cartas son certificadas.

Requerimiento: es una notificación que recibe el contribuyente cuando Hacienda detecta que la información cumplimentada no coincide con la que ellos tienen en sus informes fiscales.

Es siempre obligatorio responder a ella o Hacienda podría emitir una sanción.

Propuesta de liquidación: se recibe cuando Hacienda considera que hay que modificar alguna información que considera errónea.

Al final de esa notificación adjuntan un borrador modificado con los cambios expuestos para que el contribuyente pueda revisar el cambio de resultado.

Resolución del procedimiento: es una notificación con la conclusión final sobre los procedimientos que han estado abiertos con Hacienda.

Puede ser tanto una resolución ganada o una resolución con un resultado a pagar. En estos casos Hacienda también envía adjunta una carta de pago al final.

Providencia de apremio: se trata de una carta en la que la Agencia Tributaria establece unas fechas en las que cobrará la deuda contraída.

En este caso es importante pagar de forma rápida aunque después podamos recurrir o pedir la suspensión de la deuda.

Diligencia de embargo: similar a la anterior, pero en la que Hacienda ya embarga un bien al contribuyente (como un coche, una moto) o parte de su salario o cuentas corrientes.

En estos casos es imprescindible pagar para que se levante el embargo. Si no se hace, Hacienda puede proceder a subastar los bienes para cobrar su deuda.

Inicio de investigación de inspección: una solicitud de documentación para una inspección de Hacienda.

Expediente sancionador: la confirmación oficial de que el contribuyente ha cometido alguna infracción fiscal.

Sanciones

Si la declaración de la renta de este año del contribuyente salió a pagar y la presenta sin hacer el ingreso, la deuda pasa directamente a periodo ejecutivo y, antes o después, recibirá una de estas ‘cartas del miedo’ de Hacienda.

“Si paga toda la deuda antes de que le llegue la providencia de apremio, tendrá un recargo del 5% sobre la cantidad dejada de pagar”, apuntan desde TaxDown.

Y si, por el contrario, ya ha llegado la providencia de apremio, el recargo será del 10% si paga dentro del plazo que marca la carta, o del 20% más intereses de demora si lo hace después.

Distinto es el caso de aquellos otros ciudadanos que presentan la declaración fuera de plazo por iniciativa propia, sin que Hacienda se lo haya pedido. Entonces, el recargo es del 1% más otro 1% por cada mes completo de retraso; y a partir de los 12 meses, del 15% más intereses de demora.

Por último, recordar que si es Hacienda quien detecta que no se ha presentado, ya no hay recargo sino una sanción, que suele ser bastante más elevada.