Los carniceros lo confirman: "Puedes ganar hasta 1.600 € al mes y es fácil conseguir trabajo porque no hay personal"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El sector de la carne en España enfrenta una importante falta de profesionales, lo que facilita encontrar empleo si se domina la técnica. Para contratar a un candidato se exige una prueba práctica de destreza en el corte, y la mayoría de las vacantes son cubiertas por personas de origen latinoamericano. El sueldo de un principiante ronda entre los 1.000 y 1.200 euros al mes, mientras que un carnicero experimentado en charcutería, deshuese y montaje de vitrina puede ganar hasta 1.600 euros. La rapidez de corte, la pulcritud y el buen trato con el cliente son claves para consolidarse y lograr un empleo estable en esta profesión.

Encontrar un empleo estable en España se ha convertido en un obstáculo importante para miles de ciudadanos. Sin embargo, el sector de la carne vive una situación opuesta marcada por la falta de profesionales, lo que transforma este oficio en una oportunidad para quien aprende la técnica.

Para acceder a un puesto no basta únicamente con tener buena voluntad. Las carnicerías españolas exigen una prueba práctica inmediata poniendo al candidato ante la vitrina, donde debe demostrar soltura fileteando piezas de pollo, cerdo o ternera y sabiendo arreglar el producto para el público.

Ante la falta de vocaciones locales, la gran mayoría de trabajadores que cubren estas vacantes proceden de Latinoamérica. Muchos llegan con el oficio aprendido en sus países de origen, aunque deben adaptar la técnica de corte a las exigencias y costumbres de los clientes que compran en las tiendas españolas.

En el canal de YouTube de Pasión Por La Carne detallan cómo varían las condiciones salariales en función de la experiencia. Durante el primer mes de prueba, el sueldo suele fijarse en unos 1.000 euros netos, tiempo en el que la empresa evalúa la rapidez y el manejo real con el cuchillo.

Un principiante que se limita a despachar al público y realizar arreglos básicos cobra entre 1.000 y 1.200 euros al mes. Es una retribución pensada para quienes empiezan o asumen tareas de apoyo sin encargarse de la preparación integral del mostrador ni del producto que venden.

Por otra parte, los más capacitados reciben nóminas notablemente superiores al dominar diferentes aspectos: "Si sabes de charcutería, deshuese de piezas grandes y montaje de vitrina llegas a los 1.600 euros al mes", indica el autor del canal. Ese plus salarial reconoce a quienes asumen la responsabilidad técnica de la tienda.

La ubicación del negocio y el volumen de ventas también condicionan el sueldo final de los empleados. Las carnicerías situadas en zonas céntricas o de paso remuneran mejor para evitar que sus empleados se marchen a la competencia o a las grandes cadenas de supermercados.

Futuro asegurado

El secreto para consolidarse en el sector reside en la pulcritud y en la velocidad de corte. Los compradores buscan filetes finos y bien presentados, por lo que el carnicero debe destacar por su trato cercano y por la destreza manual a la hora de preparar cada pedido.

Aprender esta profesión garantiza trabajo en un mercado donde escasean las manos. Quienes se forman y adquieren soltura en el manejo de la carne descubren que la carnicería continúa siendo un oficio muy rentable para abrirse paso y labrarse una estabilidad profesional duradera.