Adiós a la suciedad en los inodoros blancos: la técnica para limpiar manchas de forma fácil y sin rayar la porcelana

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LO ESENCIAL Las claves La piedra pómez se presenta como una alternativa eficaz para eliminar las manchas incrustadas de cal y óxido en inodoros de porcelana vitrificada. Es fundamental remojar la piedra entre cinco y diez minutos y mantener la superficie siempre mojada para evitar rayar el esmalte de la taza. Se debe frotar suavemente con movimientos circulares y sin ejercer excesiva presión, probando primero en una zona poco visible. Este método funciona porque la dureza de la piedra pómez supera a la de la cal pero no alcanza a la de la porcelana.

Mantener el inodoro blanco y brillante no siempre es una tarea sencilla. Con el paso del tiempo, la acumulación de cal, los restos minerales y las manchas de óxido pueden dejar marcas oscuras o amarillentas que resisten incluso a los productos de limpieza habituales.

Sin embargo, existe una alternativa para recuperar el aspecto original de la taza sin recurrir a productos químicos más agresivos: la piedra pómez. Este material de origen volcánico puede ayudar a eliminar los depósitos minerales más incrustados gracias a su capacidad abrasiva.

La clave está en utilizarlo correctamente, ya que una aplicación inadecuada puede dañar la superficie del sanitario.

Cómo usar la piedra pómez

Antes de empezar, es importante comprobar que el inodoro tiene un acabado de porcelana vitrificada blanca y brillante. La técnica no es adecuada para sanitarios de resina, superficies mates o satinadas, tapas de plástico ni elementos cromados, porque podría deteriorarlos.

El primer paso consiste en sumergir la piedra pómez en agua durante entre cinco y diez minutos. También hay que humedecer bien la zona que se va a limpiar. La piedra debe permanecer mojada durante todo el proceso, ya que utilizarla en seco aumenta el riesgo de rayar el esmalte.

Una vez preparada, hay que frotar suavemente las manchas con movimientos circulares y uniformes, sin ejercer demasiada presión. No es necesario insistir con fuerza: el objetivo es desprender progresivamente la costra mineral, no desgastar la superficie de la taza.

Durante el procedimiento, la piedra se irá erosionando y adaptando a la forma del inodoro. Si comienza a secarse, conviene volver a sumergirla antes de continuar.

Cuando desaparezcan las marcas, basta con tirar de la cisterna para eliminar los restos y pasar una esponja suave por la zona. Así se puede comprobar si la superficie ha recuperado su aspecto limpio y brillante.

No obstante, la eficacia de este método se explica por la diferencia de dureza entre los materiales.

La cal, compuesta principalmente por carbonato cálcico, tiene dureza aproximada de tres en la escala de Mohs, mientras que la porcelana vitrificada se sitúa entre seis y siete. La piedra pómez, por su parte, alcanza aproximadamente entre cinco y seis.

Esta diferencia permite desgastar los depósitos minerales sin dañar necesariamente el esmalte, siempre que se mantenga una lubricación constante con agua y se trabaje con suavidad.

Aunque conviene probar primero en una zona poco visible y detenerse si aparecen marcas o cambios en el acabado. Si la mancha persiste, es preferible consultar las recomendaciones del fabricante antes que aumentar la presión.

Con estas precauciones, la piedra pómez puede convertirse en una solución útil para recuperar la limpieza de los inodoros blancos cuando la cal más incrustada se resiste a los métodos convencionales.