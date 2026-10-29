Maribel Verdú, 56 años, sobre la vivienda: "Tengo 3 pisos porque llevo trabajando 30 años, no he robado a nadie"

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LO ESENCIAL Las claves Maribel Verdú defiende el origen de su patrimonio inmobiliario asegurando que sus tres pisos son fruto de 30 años de trabajo continuado en el cine, teatro y televisión. La actriz declara haber cumplido con todas sus obligaciones fiscales y defiende que su posición privilegiada no le impide empatizar con la crisis de acceso a la vivienda en España. Verdú reitera su compromiso social recordando su discurso en los Premios Goya 2013, donde dedicó el galardón a las personas desahuciadas y criticó las injusticias del sistema inmobiliario.

El problema de la vivienda en España se convirtió en un tema considerablemente álgido. La dificultad de acceder a este bien se ha convertido en el centro de la campaña política para las elecciones del 29 de noviembre.

Asimismo, mientras miles de personas acampan en Sol exigiendo alquileres asequibles y medidas que beneficien al inquilino antes que al propietario, aprovechan para acusar de rentistas a aquellos que poseen varias viviendas.

En medio de una crisis de señalamientos, una entrevista de Diario Sur en 2013 con la actriz Maribel Verdú, en la que defiende el origen de su patrimonio inmobiliario y reivindica su derecho a opinar sobre la crisis de la vivienda, volvió a cobrar protagonismo este octubre de 2026.

El patrimonio de Maribel Verdú

Verdú explicó que tiene tres viviendas, pero que son fruto de décadas de trabajo en el mundo del cine, el teatro y la televisión.

"Tengo tres pisos, sí, pero es que llevo trabajando 30 años y no tengo nada más. Todo lo he ganado haciendo cine, teatro y televisión. No he robado a nadie y todo lo he declarado a Hacienda", declaró la actriz.

Además, la intérprete señaló que los actores reciben sus ingresos a través de productoras con las que trabajan, con lo cual defendió que el dinero que ha conseguido ganar y que le ha permitido obtener dicho patrimonio ha sido gracias a su carrera profesional.

Aunque reconoció que su posición económica es privilegiada, esto no le impide ser empática con aquellos que viven situaciones complicadas: "Soy una privilegiada, soy de esas personas con la suerte de tener un trabajo y éxito, lo que no significa que no vea con horror lo que está sucediendo. ¿Qué tiene que ver que seas un privilegiado con sentir empatía?".

Críticas a la crisis

Verdú defendió su derecho a pronunciarse sobre las desigualdades sociales y los problemas de acceso a la vivienda, aunque ella no se encuentre en esta situación.

Su compromiso con la cuestión quedó patente cuando recibió su segundo premio Goya por Blancanieves, en el año 2013. Durante su discurso, aprovechó para dedicar el galardón a las personas que habían perdido sus casas como consecuencia de la crisis inmobiliaria y económica, y criticó un sistema que, a su juicio, favorecía a los ricos frente a los vulnerables.

Guillermo del Toro y Maribel Verdú en el Festival Internacional de Cine de Marruecos en 2025. Berzane Nasser Gtres

Así, en el discurso habló de "toda esa gente que ha perdido sus casas, sus ilusiones, sus esperanzas, su futuro e incluso sus vidas". Con esto responsabilizó a "un sistema quebrado, injusto y obsoleto que permite robar a los pobres para dárselo a los ricos" de que ocurran estas tragedias.

También se pronunció sobre las hipotecas: "El mal no está en las hipotecas, sino en lo que algunos han hecho con ellas", expresó, haciendo referencia a determinadas prácticas relacionadas con estos productos financieros. En este sentido, acotó que no volvería a participar en una campaña publicitaria de hipotecas como en la que participó en el año 2010 con Unión de Créditos Inmobiliarios.

¿Quién es Maribel Verdú?

Maribel Verdú es una de las actrices más reconocidas del cine español. Comenzó a trabajar siendo adolescente y ha desarrollado una extensa carrera en películas, series de televisión y producciones teatrales.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con directores de prestigio nacionales e internacionales y ha obtenido dos Premios Goya, entre otros reconocimientos.

Con más de cuatro décadas vinculada a la interpretación, Verdú ha construido una carrera que le ha permitido trabajar de forma continuada y consolidar su patrimonio.

Por ello, la intérprete defiende que sus propiedades son el resultado de este trabajo y que ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales. Al mismo tiempo, justifica que su posición privilegiada no la convierte en una persona ajena a las dificultades de los demás, sobre todo en un contexto marcado por problemas de acceso a la vivienda.