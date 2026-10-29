Pedro Sánchez durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros que pondrá fin a la legislatura de cara a las elecciones del 29-N Reuters.

El Gobierno confirma 3 días de luto oficial en España por el accidente de tren: qué implica y cómo afecta a los ciudadanos

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno de España decreta tres días de luto oficial hasta el sábado 31 de octubre por las 68 víctimas mortales del accidente de tren en Toledo. El luto no implica días festivos ni permisos laborales, por lo que las jornadas de trabajo, escuelas, comercios y servicios públicos funcionan con normalidad. A nivel institucional se suspenden la precampaña electoral y los actos públicos, mientras que las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales. El sector del ocio privado mantendrá sus eventos a criterio de los promotores, aunque se aplicarán minutos de silencio en competiciones deportivas.

El Gobierno de España ha decretado tres días de luto oficial en toda España hasta este sábado 31 de octubre en memoria de las 68 víctimas mortales del accidente ferroviario en Toledo.

A nivel institucional, implicará tres jornadas en que la precampaña de las elecciones generales se aparcará completamente. Además, todos los gobiernos —municipales, autonómicos y central — están obligados a cancelar o posponer actos públicos.

Sin embargo, el luto oficial no tiene repercusión en el día a día de la ciudadanía. En otras palabras, no equivale a un permiso laboral por pérdida de un familiar y, por tanto, no significa que haya tres días 'festivos'.

¿Cómo afecta un día de luto?

Al ciudadano de a pie, la declaración de un día oficial de luto se resume así:

Jornada laboral y académica : en ningún caso equivale a un día festivo. El calendario laboral se mantiene intacto así que es obligatorio acudir al trabajo. A su vez, los centros educativos y universidades imparten clase con normalidad.

: en ningún caso equivale a un día festivo. El calendario laboral se mantiene intacto así que es obligatorio acudir al trabajo. A su vez, los centros educativos y universidades imparten clase con normalidad. Comercio y hostelería : tanto supermercados como centros comerciales, tiendas de barrio, bares y restaurantes operan en su horario habitual sin ninguna restricción.

: tanto supermercados como centros comerciales, tiendas de barrio, bares y restaurantes operan en su horario habitual sin ninguna restricción. Trámites públicos y sanidad: en la misma línea que los anteriores ámbitos, las citas médicas, operaciones quirúrgicas y juicios transcurren como está previsto. También los procesos administrativos en sedes públicas como el SEPE o Hacienda.

¿Cómo afecta al ocio?

El sector del ocio sí se ve afectado, especialmente en aquellos eventos impulsados por las administraciones:

Sin restricciones para el sector privado : la cancelación de conciertos, obras de teatro, festivales o proyecciones de cine queda exclusivamente a criterio de las promotoras.

: la cancelación de conciertos, obras de teatro, festivales o proyecciones de cine queda exclusivamente a criterio de las promotoras. Deporte profesional: Aunque la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido aplazar la jornada de Copa del Rey prevista para este miércoles, por norma general los partidos no se suspenden. Sí se activa un protocolo de respeto en forma de minuto de silencio.

Aunque la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido aplazar la jornada de Copa del Rey prevista para este miércoles, por norma general los partidos no se suspenden. Sí se activa un protocolo de respeto en forma de minuto de silencio. Actos festivos institucionales: las administraciones públicas sí están obligadas a cancelar o aplazar inauguraciones, celebraciones y otros actos públicos como fiestas.

Respeto institucional

En el ámbito institucional, las administraciones deben mostrar respeto en todos sus edificios y actos: