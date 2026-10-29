La fórmula para mantener el inodoro blanco siempre: necesitas sal, jabón líquido y bicarbonato

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LO ESENCIAL Las claves La creadora de contenido Raquel propone un truco casero con una cucharadita de sal, una tacita de jabón líquido y una de bicarbonato para mantener el inodoro blanco. Esta mezcla ayuda a desprender la suciedad superficial, prevenir manchas y neutralizar malos olores gracias al poder desengrasante, blanqueador y ligeramente abrasivo de sus ingredientes. Para manchas más resistentes o acumulación de cal, se recomienda recurrir al ácido cítrico o desincrustantes específicos, ya que la fórmula casera no elimina depósitos minerales duros ni desinfecta.

Mantener el inodoro blanco y libre de suciedad es una de las tareas domésticas que más se resisten en el día a día. Las manchas amarillentas, los restos de cal y los malos olores pueden aparecer incluso cuando se limpia el baño con frecuencia.

Sin embargo, existen fórmulas caseras con ingredientes económicos que ayudan a mantener la taza en buenas condiciones sin recurrir siempre a productos específicos.

Raquel (@Raquel.1487), creadora de contenido especializada en limpieza, ha compartido una combinación sencilla para el mantenimiento del sanitario: "Fórmula fácil para mantener el inodoro blanquito".

La receta requiere únicamente una cucharadita de sal, una tacita de jabón líquido y una tacita de bicarbonato. Según la influencer, esta combinación ayuda a eliminar la suciedad, prevenir las manchas amarillas y mantener el baño limpio y con buen olor.

Eso sí, la eficacia de esta fórmula depende de la acción conjunta de sus componentes. El bicarbonato de sodio es un compuesto ligeramente alcalino que ayuda a neutralizar los malos olores y a desprender parte de la suciedad superficial.

Por su parte, la sal aporta una ligera acción abrasiva que facilita la eliminación de restos adheridos cuando se frota con la escobilla. El jabón líquido completa la mezcla al ayudar a desprender la suciedad y los residuos grasos.

Además, puede aportar perfume y facilitar que la preparación se distribuya por las paredes de la taza.

Para utilizarla, se puede extender la mezcla por las zonas que necesitan limpieza, dejarla actuar brevemente y frotar con la escobilla antes de tirar la cadena. Conviene evitar frotar con demasiada fuerza para no dañar las superficies.

No obstante, hay una limitación importante: esta fórmula no garantiza que el inodoro permanezca blanco siempre ni elimina cualquier tipo de mancha.

¿Y las manchas amarillas?

Las marcas amarillentas o marrones pueden deberse a la acumulación de cal y otros minerales presentes en el agua, además de los residuos de orina. En estos casos, el bicarbonato, la sal y el jabón pueden resultar insuficientes, porque no disuelven eficazmente los depósitos minerales más resistentes.

Cuando el problema es la cal, una alternativa es utilizar ácido cítrico o un limpiador desincrustante específico para sanitarios, siguiendo las instrucciones del fabricante. Estos productos permiten actuar sobre los depósitos minerales que una mezcla casera no consigue eliminar por sí sola.

También es importante distinguir entre limpiar y desinfectar. La combinación de sal, jabón y bicarbonato ayuda a retirar suciedad, pero no sustituye a un desinfectante cuando se necesita eliminar microorganismos.

Para mantener el inodoro en buenas condiciones, lo más eficaz es combinar una limpieza periódica con productos adecuados para cada tipo de mancha. Así se evita que la suciedad se acumule y resulte más difícil de retirar con el paso del tiempo.