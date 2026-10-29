Los expertos en bricolaje advierten: "Antes de aislar del frío y la humedad, hay que fijar una base sobre la cerámica"

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LO ESENCIAL Las claves Los expertos de Bricocrack advierten de que para aislar paredes frías y con humedad de baños no basta con pintar, sino que hay que 'engordar' la pared sobre los azulejos. El proceso comienza aplicando un plaste de agarre directo sobre la cerámica e integrando una malla de fibra de vidrio de 80 g/m² para reforzar la superficie y evitar grietas. Posteriormente, se aplica un plaste anticondensación con llana dentada para lograr unos 5 mm de grosor y se respeta un tiempo de secado de entre 12 y 24 horas por milímetro. El trabajo finaliza con un lijado suave, una imprimación selladora y dos capas de pintura anticondensación con microesferas de baja conductividad térmica.

Las paredes frías, la condensación y las manchas de moho son problemas habituales en muchos cuartos de baño, especialmente durante los meses de invierno.

La combinación de humedad ambiental, poca calefacción y superficies que permanecen frías favorece la aparición de pequeñas gotas de agua sobre los azulejos. Sin embargo, cubrirlos con una capa de pintura convencional no siempre soluciona el problema.

Los expertos de Bricocrack (@Bricocrack) explican que, para mejorar el aislamiento de estas paredes, es necesario preparar primero la superficie y aplicar después productos específicos que reduzcan la condensación. El procedimiento consiste en cubrir los azulejos, reforzar la nueva base y añadir un tratamiento aislante antes de terminar con la pintura.

Cubrir y reforzar azulejos

Cuando una pared de cerámica transmite demasiado frío, cambiar su aspecto no basta para mejorar su comportamiento térmico. Por eso, los especialistas recomiendan aumentar el grosor de la pared mediante varias capas de materiales adecuados.

"Si tenemos un baño con paredes de cerámica que queremos mejorar en cuanto a aislamiento, hay que engordar la pared sí o sí. Quiere decir que tenemos que cubrir los azulejos y cambiar por lo tanto ese acabado", explican desde Bricocrack.

El primer paso consiste en aplicar un plaste de agarre directo, diseñado para adherirse a superficies poco porosas como los azulejos. No sirve cualquier producto, ya que la cerámica dificulta la fijación de los materiales habituales.

Sobre esta primera capa todavía fresca se coloca una malla de fibra de vidrio de 80 gramos por metro cuadrado, que se integra con ayuda de una llana. Su función es reforzar la superficie y reducir el riesgo de grietas que pueden aparecer por las diferencias entre los materiales.

Una capa específica

Una vez preparada la base, llega el momento de aplicar el plaste anti condensación. Este producto ayuda a reducir el contraste térmico en la superficie de la pared, lo que dificulta que el vapor de agua del ambiente se convierta en gotas.

Los especialistas recomiendan extenderlo de manera uniforme con una llana dentada de 10 milímetros para conseguir un espesor aproximado de cinco milímetros. Si el muro es especialmente frío, puede ser necesario añadir otra capa después del secado.

El tiempo de espera es importante: el material puede necesitar entre 12 y 24 horas de secado por cada milímetro de espesor, según las indicaciones del producto. Después, se lija suavemente para eliminar imperfecciones y dejar la superficie preparada para el acabado.

El acabado final

La última fase consiste en aplicar una imprimación selladora y dos manos de pintura anti condensación con microesferas de baja conductividad térmica. Esta pintura contribuye a reducir la sensación de pared fría y completa el tratamiento.

No obstante, conviene recordar que este sistema no sustituye a la ventilación ni resuelve por sí solo problemas de filtraciones o humedades estructurales. Para obtener buenos resultados, es fundamental identificar el origen de la humedad y seguir las instrucciones de aplicación de cada fabricante.