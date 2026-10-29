Elder, cocinero cubano en Madrid: "Vendemos 289 bocadillos de paleta asada al día, cada uno vale 5,5 euros"

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LO ESENCIAL Las claves La pizzería Loco'Pizza, ubicada en el distrito madrileño de Usera, vende una media de 289 bocadillos de paleta asada estilo cubano al día por 5,50 euros cada uno. El secreto de su éxito reside en el pan casero elaborado en el propio local y en una receta tradicional de paleta de cerdo crujiente, gastando entre 18 y 20 piezas diarias. Además de este popular emparedado, el establecimiento ofrece pizzas al estilo cubano con un precio medio por comensal que no supera los 10 euros.

En Madrid hay un bocadillo que cada día conquista centenares de paladares. Está elaborado con paleta asada y es una receta típica de Cuba. Elder, cocinero de la pizzería Loco'Pizza, es el encargado de prepararlo cada día.

"Vendemos 289 bocadillos al día", explica en una entrevista de Instagram para laubicacionperfecta. Además de la calidad de los ingredientes, el secreto de estos bocadillos es su precio: "Cada bocadillo vale 5,50 euros".

"Vienen personas de todas partes de Europa y nos dicen que vendemos el mejor bocadillo que han probado", afirma el cocinero. "La gente hace largas colas para probarlo y su precio es muy barato", resume Javier, el autor del vídeo y entrevistador.

¿Cómo se elabora?

La base de esta maravillosa pieza culinaria es el pan casero. "Este pancito lo hacemos aquí constantemente, ahora mismo tenemos más pedidos que la cantidad de panes que podemos hacer", admite Elder.

El relleno se prepara con paleta asada de estilo cubano, lechuga y tomate.

Su éxito es tal, que cada día gastan una media de entre 18 y 20 paletas. "Aquí todo es casero, apúntalo bien porque está todo increíble", defiende Javier.

De hecho, en el vídeo se puede apreciar lo crujiente y jugosa que está la paleta. Aparte de este famoso bocadillo, en el local elaboran pizzas al estilo cubano, "con queso por todos los lados y la misma paleta asada".

¿Dónde se puede comer?

Este emparedado se puede pedir en la pizzería Loco'Pizza, ubicada en la calle Francisco Ruiz número 9, Usera, Madrid. En las reseñas de Google, el local tiene una media de 3,8 estrellas.

En el aspecto económico, el precio medio por comensal no supera los 10 euros. "Espectacular, cada cosa que pruebas es como sentirte en Cuba", explica una de las valoraciones.

Por supuesto, la mayoría menciona positivamente el bocadillo de paleta asada así como otros platos cubanos.

"Probamos el asado de cerdo con la piel súper crujiente y estaba espectacular, sin duda fue de lo mejor de la visita por el sabor y lo bien preparado que estaba", menciona otra reseña.

Eso sí, la mayoría de clientes se quejan de la organización y lentitud del servicio. Algunos alertan que puedes llegar a esperar hasta una hora para poder comer. Esto, en parte, se explica por el pequeño tamaño del local.

"Se nota cuando un sitio intenta representar de verdad la comida y el ambiente cubano", concluye otro cliente.