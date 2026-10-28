El templo del ocio inmersivo transforma sus más de 5.000 m² para acoger el show más vibrante del otoño Cedida.

Gastronomía, música en directo y un show sin igual se aúnan para celebrar la noche más terrorífica del año.

El plan ideal para hacer desde el 29 de octubre: 5 horas de espectáculo y más de 10 puestos de comida

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LO ESENCIAL Las claves WAH Show Madrid celebra 'WAHLLOWEEN' del 29 de octubre al 1 de noviembre con un evento inmersivo de cinco horas que combina música en directo, gastronomía y espectáculo. El evento ofrece más de 10 puestos de street food internacional, la actuación de más de 40 artistas en directo y un fin de fiesta after-show. Los asistentes que acudan con un disfraz completo recibirán un cóctel de bienvenida gratuito y podrán participar en un concurso de disfraces en cada función. Las entradas están disponibles a partir de 41 euros para un total de cinco funciones exclusivas en IFEMA Madrid.

Cuando llega finales de octubre, preparamos nuestros disfraces y decoramos nuestras casas para celebrar la noche más terrorífica del año.

Pero qué mejor sitio para disfrutar de Halloween que aquel donde se combina gastronomía, música en directo y una puesta en escena épica: WAH Show Madrid.

Del 29 de octubre al 1 de noviembre, el templo del ocio inmersivo transforma sus más de 5.000 m² para acoger el show más vibrante del otoño, WAHLLOWEEN.

Cinco horas de pura adrenalina repartidas en tres actos donde el público deja de ser un mero observador para convertirse en parte activa del espectáculo.

Un universo distópico

Para entender la magia de WAH, hay que sumergirse en su premisa: en un futuro distópico, la música ha sido erradicada del mundo por el férreo ejército de la Nación Omega.

Solo queda un último bastión rebelde donde todavía resuenan los acordes que marcaron a generaciones: la resistencia WAH.

Durante estas fechas señaladas, ese pulso clandestino se tiñe de misterio, sombras y caracterizaciones de impacto.

La cita arranca en el Food Hall, un viaje por puestos de street food internacional maridados con cócteles de autor.

Le sigue el despliegue del gran teatro, donde más de 40 artistas recorren los himnos universales del rock, el pop, la electrónica y la ópera en un despliegue técnico y visual de primer nivel.

El broche de oro llega con La Catedral, donde la celebración se desata con un after-show pensado para celebrar la libertad de seguir bailando.

Ir disfrazado tiene premio

Halloween en WAH Show Madrid. Cedida.

En WAHLLOWEEN el código de vestimenta es una declaración de intenciones. Los disfraces a medias no tienen cabida: quienes se entreguen de lleno a la caracterización y acudan con un disfraz completo y elaborado recibirán un cóctel de cortesía (con o sin alcohol) al cruzar las puertas.

Además, cada función contará con un concurso de disfraces en directo que premiará el ingenio, el detalle y la teatralidad de quienes decidan mimetizarse con el universo clandestino del show.

Avalado entre lo mejor del entretenimiento mundial

En plena sexta temporada (estrenada este pasado septiembre) y con más de 550.000 espectadores a sus espaldas, la producción es 100% Made in Spain.

Además, WAH ostenta el reconocimiento Travellers’ Choice de Tripadvisor, situándose dentro del 10 % de las experiencias mejor valoradas del planeta.

WAHLLOWEEN condensa todo ese músculo creativo en una ventana exclusiva de cinco únicas funciones.

Cómo unirse a la resistencia

Fechas y horarios:

Jueves 29, viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre: Inicio a las 19:30 h.

Sábado 31 de octubre (sesión matinal): Inicio a las 13:30 h.

Entradas: Disponibles desde 41 €, con pases VIP a partir de 91 € y packs especiales para grupos que deseen personalizar su noche al detalle.

Reservas: A través de la web oficial en www.wahshow.com o por teléfono en el +34 910 736 201 (atención de 9:00 a 22:00 h entre semana; hasta las 21:00 h fines de semana y festivos).

"El plan ideal para hacer desde el 29 de octubre: 5 horas de espectáculo y 10 puestos de comida desde 41 euros" es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con WAH Show.