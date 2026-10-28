El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Álex Cámara Europa Press

Pedro Sánchez rinde cuentas sobre su patrimonio: dos viviendas y dos garajes con un sueldo de 95.943 euros

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez declaró en el Portal de Transparencia del Congreso la propiedad de dos viviendas en Madrid, una al 50% y otra al 100%, ambas con plaza de garaje. El presidente del Gobierno ingresó 12.845 euros por el arrendamiento de inmuebles en el año 2023. En su declaración de bienes incluyó 19.208 euros en cuentas corrientes y un total de 211.140 euros repartidos en plan de pensiones, un fondo de inversión y acciones. Sánchez fijó la vivienda como uno de los ejes clave de su gestión, comprometiéndose a habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, ha hecho de la vivienda uno de los pilares de su campaña electoral. ¿Cuántas posee en propiedad?

Fue en 2023 cuando Pedro Sánchez arrancó su segunda legislatura al frente del Gobierno de España. Ese año, en el Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados, declaró dos viviendas.

Ambas situadas en Madrid: de una, adquirida en 1992, posee el 50% de la propiedad; y, de la otra, adquirida en 2008, el 100%. Las dos con sus correspondientes plazas de garaje y con el mismo porcentaje de propiedad.

Arrendamientos

Ese mismo año, el presidente del Gobierno declaró haber ingresado 12.845 euros por arrendamientos de inmuebles.

Por aquel 2023, Sánchez no dudó en afirmar que la vivienda era el “gran reto institucional” que tenía España por delante.

Un reto que estaba sobre la mesa al incumplirse el artículo 47 de la Constitución, el que consagra el derecho de los españoles a una vivienda digna.

“El incumplimiento es flagrante, cotidiano y afecta a millones de personas, en especial a los jóvenes y a las familias de 40-50 años con menores a cargo”, remarcó.

De ahí que prometiese lo siguiente: “Lo que pretendemos hacer durante esta legislatura, llamando a todos los actores políticos, gubernamentales y a los agentes sociales, es usar todos los recursos del Estado para habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible".

Por delante, para cumplirlo, toda una legislatura en la que la vivienda dejaría de ser “un problema”, para pasar a convertirse “en un derecho real y efectivo”.

Han pasado los años, y en vísperas de unas nuevas elecciones, se ha quedado en ‘agua de borrajas’.

"Los poderes públicos no podemos quedarnos de brazos cruzados sino caminar juntos de la mano, con independencia de los colores políticos, para convertir la vivienda en el quinto pilar del estado de bienestar", subrayó.

Ahorros

Junto a los inmuebles, Pedro Sánchez plasmó en su declaración que tenía 19.208,79 euros en dos cuentas corrientes.

También un plan de pensiones, con un importe declarado de 105.378,10 euros, un fondo de inversión de 81.449,20 euros y acciones cotizadas en Bolsa por valor de 5.104 euros. En conjunto, 211.140,09 euros.